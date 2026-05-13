«Τσιάρα θα έρθουμε τετ α τετ»: Στη δικαιοσύνη δύο αδέρφια από την Κρήτη για απειλητικό email

Δικογραφία σε βάρος τους αντιμετωπίζουν δύο αδέρφια, ένας 23χρονος και μία 28χρονη, από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για απειλητικό email που είχαν στείλει τον Σεπτέμβριο του 2025, στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, με αφορμή τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Το μήνυμα έφτασε στo mail του πολιτικού γραφείου του κ. Τσιάρα και περιείχε έντονα απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος του πρώην υπουργού αλλά και του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος δύο ατόμων, για απειλή και εξύβριση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Πώς η ΕΛΑΣ εντόπισε τα δύο αδέρφια

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολιτικού γραφείου, με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος του κ. Τσιάρα.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, καθώς και από την αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, με αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορούμενων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, ως διαχειριστές της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το επίμαχο mail με τις χυδαίες εκφράσεις

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, το mail που εστάλη -από άγνωστο αποστολέα- με παραλήπτη τον Κωνσταντίνο Τσιάρα, ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Τσιάρα κάποτε σου έστειλα ένα μήνυμα με τα προβλήματα της Κρήτης τώρα σου στέλνω άλλο ένα. Κόβεις και ζητάς πίσω χρήματα από πραγματικούς παραγωγούς… Είσαι π...ς γιος...

Το παίζεις κάποιος από απόσταση αλλά αν κατέβεις Κρήτη θα σε γ... κάτι να φας και εσύ και ας πάει κατά διαόλου ο πρωτογενής τομέας.

Μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τετ-α-τετ, θα έρθουμε και θα σου γ...ε το σπίτι. Κόψε τις επιδοτήσεις στην Κρήτη είμαστε όλοι παράνυμοι, δεν έχουμε ζώα, το γάλα το φέρνουμε από Βουλγαρία και το βαφτίζουμε ελληνικό για να νομίζεις ότι υπάρχουν ζώνα εδώ…. Γ... και την ΝΔ και εσένα και την μάνα σου...θα μιλήσεις για πρωτογενή τομέα την στιγμή που δεν ξέρεις ούτε από που κατουράει το πρόβατο».