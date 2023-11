Άδεια ταμεία ΣΥΡΙΖΑ, πρόβα Σ. Θεοδωρόπουλου, πωλούνται ακίνητα ΕΛΤΑ

Ακόμα δεν έχει καταλήξει, μου λένε, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης , για το αν θα προχωρήσει σε δημιουργία 5 ή 7 περιφερειών , στην χώρα, για τις Ευρωεκλογές. Όπως λένε οι γνωρίζοντες ακούει τα επιχειρήματα της μιας και της άλλη πλευράς και ζυγίζει τα υπερ και τα κατά. Αν έπρεπε σήμερα να κάνω μια πρόβλεψη θα έλεγα πως τώρα είναι μάλλον στο να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Αλλά κανείς δεν ξέρει μέχρι τον Γενάρη που αν είναι θα ρυθμιστεί νομοθετικά το πράγμα. Λεπτομέρεια. Οι περισσότεροι από τους νυν ευρωβουλευτές προτιμούν να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, δηλαδή μια περιφέρεια όλη η χώρα. Αυτοί έχουν ήδη αναγνωρισιμότητα…

Στα Patriot

Στην Σαουδική Αραβία βρίσκεται από χτες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε μια χώρα με την οποία τα τελευταία χρονιά έχουμε αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις και σε οικονομικό άλλα και σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό των σχέσεων των δυο χωρών είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2021, η Ελλάδα έχει δανείσει στην Σαουδική Αραβία μια συστοιχία πυραύλων patriot που λειτουργούν Έλληνες αεροπόροι και οι οποίοι εναλλάσσονται κατά διαστήματα.

Δεν είναι πάντως βέβαιο αν ο κ Δένδιας, που έχει μεγάλη συμμετοχή ως υπουργός Εξωτερικών στην ανάπτυξη των σχέσεων των δυο χωρών, θα προλάβει να πάει να δει τους Έλληνες αεροπόρους, μια και η συστοιχία είναι εγκατεστημένη σε περιοχή μακριά από την πρωτεύουσα. Για την ιστορία, την συστοιχία των πυραύλων είχε ζητήσει η Σ. Αραβία για να αντιμετωπίσει πυραυλικές επιθέσεις που δεχόταν τα διυλιστήρια της από την αντάρτες στην Υεμένη.

Οι εκκαθαρίσεις

Εκτός όλων των άλλων, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην συνεδρίαση της ΚΕ του Σαββατοκύριακου, που όπως φαίνεται θα είναι «εκρηκτική», είναι πιθανόν να τεθεί και ένα ακόμα θέμα. Αυτό των οικονομικών του κόμματος. Κι αυτό γιατί συνεργάτες του προέδρου λένε πως «τα ταμεία είναι άδεια» και «κάτι πρέπει να γίνει». Πάντως, στελέχη του κόμματος, λένε πως με τις διαδόσεις αυτές δημιουργείται απλώς κλίμα, ώστε να μπορέσει η ηγεσία να κόψει μια σειρά από μισθοδοτούμενα στελέχη, που όπως φαίνεται «δεν είναι του κλίματος «Παππά - Πολάκη». Κακό χωριό, λίγα σπίτια…

Κάνει πρόβα

Ιδιαίτερα δραστήριος εμφανίζεται ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τις τελευταίες μέρες και με την ιδιότητα του αντιπρόεδρου του ΣΕΒ. Σαν να κάνει πρόβα τζενεράλε που λένε στο θέατρο για να αναλάβει την προεδρία του ΣΕΒ. Τις τελευταίες μέρες μας προειδοποίησε ότι μπορεί να μην έχουμε πορτοκάλια να στύψουμε, επειδή η κλιματική αλλαγή έκανε καταστροφές στη Βραζιλία κι αλλού. Μάλλον θα πίνουμε σκέτη βότκα.

Επίσης πρότεινε να γίνει μια νέα συμφωνία κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων που δεν κατάλαβα γιατί αλλά οι μεν εργαζόμενοι θα έχουν, είπε, καλύτερες αμοιβές οι δε επιχειρήσεις ευελιξία που σημαίνει καλύτερες απολύσεις. Ταυτόχρονα δεν παρέλειψε την κριτική στην κυβέρνηση γιατί «με αστυνομικά και αγορανομικά μέτρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ελλείψεων και των τιμών». Θέλει λέει, με το μαλακό.

Η αλήθεια είναι μου αρέσει όχι γιατί συμφωνώ με όλα όσα σκαρφίζεται ο κύριος Σπύρος, αλλά επειδή είχα βαρεθεί τον ύπνο με τον πρίγκηπα Παπαλεξόπουλο. Πάντα η απορία μου ήταν: Τι θέλει το προεδριλίκι, αφού δεν τόχει; Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.

Ακίνητα ΕΛΤΑ

Αν δεν το γνωρίζετε, ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι manager του ιδιωτικού τομέα, με διεθνή εμπειρία, που λίγο μετά τις αρχές του χρόνου ανέλαβε CEO στα ΕΛΤΑ. Και γίνεται μάλλον ενοχλητικός για κάποιους, εισάγοντας το μοντέλο να κρίνονται ανά εξάμηνο τα αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους πολυετείς φαραωνικούς σχεδιασμούς του παρελθόντος. Το μεσημέρι της Τετάρτης είχε την πρώτη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους, όπου μίλησε για τον μετασχηματισμό του οργανισμού, με πολλά και διάφορα.

Θα σταθώ σε ένα, επειδή αυτό δεν αφορά τόσο τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, όσο τα καθαρά οικονομικά τους. Τα ΕΛΤΑ έχουν περιουσία εκατοντάδων ακινήτων ανά τη χώρα, πολλά από τα οποία είναι αναξιοποίητα (ορισμένα δε, εξ αυτών σε περίοπτες θέσεις σε κέντρα πόλεων) και τα οποία πριν 20 και πλέον χρόνια είχαν αποτιμηθεί σε αξία 200 εκατ. Προφανώς σήμερα η αξία τους έχει πολλαπλασιαστεί, ενώ προσεχώς, πολλά θα βρεθούν διαθέσιμα για αξιοποίηση. Άρα και θα διαμορφώσουν μια πηγή εσόδων. Οπότε, εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με το Υπερταμείο, αναμείνατε τις εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων της χώρας να κάνουν ...ουρά στο γκισέ για να αναλάβουν το «πακέτο ακινήτων».

Χρεοκοπία και Porsche

Βρε άνθρωπε του Θεού…. Κοκκινίζει το δάνειο σου και πας και κάνεις Sales & Lease Back… Δεν τηρείς ούτε τη συμφωνία του Sales & Lease Back και τρέχεις στα δικαστήρια σαν “κλαίουσα χήρα”… Κι όταν φθάνει ο κόμπος στο χτένι ζητάς… Κυβερνητική παρέμβαση. Ενώ έχεις ληξιπρόθεσμα χρέη 1.500.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, 4.000.000 ευρώ στο κράτος και χρωστάς καμιά 15.000.000 ευρώ συνολικά. Και θέλεις να το παίζεις και ξενοδόχος… Και στο όνομα του χρεοκοπημένου ξενοδοχείου έχεις μια Porsche Carrera που οδηγείς εσύ και ένα θηριώδες τζιπ Audi Q7 που οδηγεί η γυναίκα σου. Αυτά είναι νοοτροπίες και λογικές άλλων εποχών. Περασμένων. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά πλέον αποδεκτά στην Ελλάδα του 2023. Διαφορετικά μας βλέπω σε… μνημόνια μέχρι να δύσει ο ήλιος!

Με το καλό

Ο Πάνος Λασκαρίδης είναι ένας ευπατρίδης εφοπλιστής που με τη δράση του για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, έχει αποδείξει του λόγου το αληθές. Μόνο τα τελευταία χρόνια δώρισε στο ΠΝ τρία πλοία Γενικής Υποστήριξης που έχουν ενταχθεί στον Στόλο και επικουρούν τη δραστηριότητά του. Τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε και η δωρεά ενός τέταρτου σκάφους, του ΠΓΥ «Περσεύς», που έχει, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καταπλεύσει από τη Νορβηγία στη Σαλαμίνα και προετοιμάζεται για την επίσημη ένταξη στο Στόλο. Που όπως μαθαίνω θα γίνει αρκετά σύντομα. Ίσως δε και κοντά στη γιορτή του Αγ. Νικολάου.

Θύμωσαν τα αφεντικά

Τελικά στην ΑΒ Βασιλόπουλο, αλλάζουν στελέχη πιο γρήγορα από τις τιμές. Η Ελένη Προβίδη ανέλαβε πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης σε τζίρο σούπερ μάρκετ αφού διαδέχεται τον Σοφοκλή Γιαννακού, που ξαφνικά αποχώρησε.

Αν η σημειολογία έχει σημασία να πούμε ότι ο κ. Γιαννακού ήταν από το finance και πέραν από τη θέση του προέδρου διατηρούσε και τη θέση του οικονομικού διευθυντή.

Βέβαια το 2022, η εταιρεία έκλεισε με καθαρές ζημιές 2,4 εκατ. από κέρδη 30,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά και στάσιμο τζίρο.

Έφυγε λοιπόν ο «εξελιγμένος λογιστής» πρόεδρος και αναλαμβάνει η Ελένη Προβίδη που κατέχει τη θέση επικεφαλής του Legal & Public Affairs, Head of Corporate Communication, Quality & Sustainability στην αλυσίδα, λέει η ανακοίνωση. Δεν μας διευκρινίζουν βέβαια με ποιο τρόπο κατάφερε να συνδυάζει τις νομικές υποθέσεις με την εταιρική επικοινωνία και αυτά με την ποιότητα και βιωσιμότητα. Με καλή διάθεση όλα γίνονται, θα πω. Να ξέρουν πάντως ότι τα αφεντικά από την Ολλανδία, την μητρική Αhold Delhaize, περιμένουν κέρδη.

Αυτά που αξίζουν

Παρασκευή και έχω μερικές προτάσεις για διάφορα γούστα, που θεωρώ ενδιαφέρουσες. Το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo, Female Vocal Ensemble. Στις 27 - 28 Νοεμβρίου

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Εκτός τόπου και χρόνου:

Ο Γιώργος Νταλάρας και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ενώνουν τις φωνές τους, σε μία μοναδική μουσική συνάντηση, με μια καρδιά, στο Θέατρο Παλλάς, από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η Άλκηστις και ο Γιώργος μετρούν πολλά χρόνια φιλίας, αγάπης και συνύπαρξης στη δισκογραφία, όταν τη δεκαετία του '80 η Άλκηστις ερμήνευσε μοναδικά το Μάμπο Μπραζιλέϊρο στο δίσκο ΛΑΤΙΝ.

Νταλάρας – Πρωτοψάλτη: «Δυο φωνές, με μια καρδιά» στο Μόναχο:

Οι ONIRAMA επιστρέφουν στη νυχτερινή Αθήνα στο νέο τους στέκι στην ταράτσα του Gazarte. Από το Σάββατο 11 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο, το πιο δυναμικό συγκρότημα, με τις δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο 11 Νοεμβρίου με τον Πάνο Μουζουράκη που θα ενώσει τη φωνή και την τρέλα του με τους ONIRAMA, δίνοντας το έναυσμα για μια σειρά ξεχωριστών συναντήσεων.

ONIRAMA - 8 Λεπτά:

Το Blend Athens παρουσιάζει με τον ζωντανό θρύλο, Fatboy Slim, στο Oddity, έναν από τους σημαντικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της χορευτικής μουσικής, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου.

Fatboy Slim - You've Come A Long Way, Baby - All Mixed Up: