Άδωνις: «Θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχουν ζητήσει βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Μια ωραία συζήτηση ξεκινά στην «καρδιά» του πολιτικού συστήματος.

Η ιστορία του ρουσφετιού. Τα πολιτικά ανταλλάγματα και οι σχέσεις πολιτών και πολιτικών.

«Υπάρχει στις δημοκρατίες όλου του κόσμου από τον καιρό που φτιάχτηκαν οι δημοκρατίες», εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης όπως τον άκουσα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Η πολιτική διαμεσολάβηση λοιπόν που όπως είπε υπάρχει από τον Πλούταρχο μέχρι σήμερα δεν είναι κάτι επιλήψιμο.

«Άλλο η πολιτική διαμεσολάβηση και άλλο η παρανομία» είπε και εκτίμησε ότι από το περιεχόμενο της δικογραφίας ούτε ένας δεν πρόκειται να καταδικαστεί.

«Είναι ανοησίες και ντροπή όσα αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όσα γράφονται δεν στέκονται σε κανένα δικαστήριο» είπε ο υπουργός Υγείας.

Το καλύτερο όμως το κράτησε για το τέλος:

«Εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ για τον φάκελο της κ. Παπανδρέου, θα δημοσιεύσω στο Twitter όλα τα ρουσφέτια που έχουν ζητήσει οι ίδιοι, δεν τα έχω σβήσει να τα πάρει η κ. Παπανδρέου να τα ελέγξει» προειδοποίησε και αν μη τι άλλο θα είναι μια εικόνα που όλοι θα μας θα θέλαμε να δούμε όχι στο X αλλά μέσα στην Ολομέλεια.