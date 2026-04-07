Κόντρα Δουδωνή-Μηταράκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας: «Το ρουσφέτι δεν είναι καθήκον βουλευτή»

Ένα «θερμό» διάλογο είχαν κατά πληροφορίες από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας οι Νότης Μηταράκης και Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο αναφερόμενος στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε πως παρόλο που αιτείται την άρση ασυλίας του, η υπόθεση εμπίπτει στην προστασία του άρθρου 62 του Συντάγματος διότι αφορά, όπως είπε, πολιτική δραστηριότητα.

«Δεν είναι κοινοβουλευτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Συντάγματος να παίρνεις τηλέφωνο για εξυπηρέτηση», σχολίασε τότε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ρωτώντας τον για ποιο λόγο ζητήθηκε από εκείνον να παρέμβει.

«Το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του βουλευτή!», επέμεινε ο Παναγιώτης Δουδωνής και τότε ο Νότης Μηταράκης απάντησε σε έντονο ύφος: «τώρα που θα κατέβετε στη Λέσβο να βγάλετε ανακοίνωση ότι δεν δέχεστε πολίτες στο πολιτικό σας γραφείο!», χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως «εξυπνάκια».

Ο Νότης Μηταράκης πάντως ενοχλήθηκε και από το γεγονός, όπως κατήγγειλε, πως υπήρξαν διαρροές από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση. «Είναι ντροπή ένας νέος βουλευτής που έχει εκλεγεί χωρίς σταυρό να μην σέβεται το ρόλο του στην επιτροπή Δεοντολογίας», υποστήριξε, κατά πληροφορίες, ο Νότης Μηταράκης.