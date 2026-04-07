Στις 20 Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση Δεοντολογίας για τους Αθανασίου - Χατζηβασιλείου

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου θα συνεδριάσει εκ νέου η επιτροπή Δεοντολογίας, αυτή τη φορά για την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου.

Η τρίτη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην οποία αναφέρεται πως προέκυψαν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος για τους δυο βουλευτές, αναμένεται, εκτός απροόπτου, να διαβιβαστεί εντός της ημέρας στη Βουλή, δεδομένου ότι βρίσκεται ήδη από χθες το βράδυ στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εφόσον διαβιβαστεί στη Βουλή, οι δυο αναφερόμενοι βουλευτές θα λάβουν άμεσα γνώση του φακέλου, ωστόσο η νέα συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας αποφασίστηκε κατά πληροφορίες να προγραμματιστεί για μετά τις εορτές του Πάσχα, εφόσον εν προκειμένω δεν ελλοχεύει κίνδυνος παραγραφής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στόχος είναι η τρίτη δικογραφία για τους δυο βουλευτές να προστεθεί σε αυτή των «11» ώστε οι άρσεις ασυλίας να συζητηθούν όλες μαζί στην Ολομέλεια.