Επιτροπή Δεοντολογίας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη εισήγηση για άρση της ασυλίας των «11»

Την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας, ζήτησαν - είτε δια ζώσης είτε δια υπομνήματος - και οι 11 βουλευτές της ΝΔ, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας που σχημάτισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιτροπή, η οποία συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα 223, εισηγείται ομοφώνως στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας τους, με τη σχετική ψηφοφορία να διεξάγεται μετά το Πάσχα.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 10:00 το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4), με θέμα την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τους 11 βουλευτές, έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης βρέθηκαν μόνο οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι προσήλθαν ώστε να καταθέσουν εκ του σύνεγγυς την πρόθεσή τους να αρθεί η ασυλία τους ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι βουλευτές κινήθηκαν μέσω της οδού των γραπτών υπομνημάτων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους.

Το «παρών» στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής έδωσαν Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης / Flash.gr

Τσιάρας: «Ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας»

Εξερχόμενος της συνεδρίασης, ο Κώστας Τσιάρας προχώρησε και σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, στις οποίες ανέφερε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής.

Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Μηταράκης: «Έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά»

Από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης δήλωσε στις κάμερες: «Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση.

Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από εκεί και πέρα παρότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου ώστε να απαντήσω της ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας το ταχύτερο δυνατόν».

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις των βουλευτών που δεν έδωσαν το «παρών» στη συνεδρίαση της επιτροπής, φαίνεται να είναι το αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Όπως επισημαίνουν, η κίνηση αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να μην υπάρξει καμία σκιά ως προς τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να διευκολυνθεί απρόσκοπτα το έργο της Δικαιοσύνης.

Τα υπομνήματα των βουλευτών

