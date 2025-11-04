Aegean: Έρχονται αλλαγές στο Miles + Bonus - Προστίθεται η βαθμίδα Platinum

Με βασικές αλλαγές την προσθήκη της βαθμίδας Platinum - πάνω από την Gold αλλά και την διατήρηση και αναβάθμιση στις βαθμίδες silver και gold με πτήσεις αποκλειστικά με Aegean και Olympic Air, η Aegean προχωρά σε νέα εποχή για το πρόγραμμα πιστότητας της Miles + Bonus. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της με γνώμονα τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου της, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ανανεώνει το πρόγραμμα επιβράβευσης Miles+Bonus, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τους επιβάτες της και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες τους.

Μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 12 μηνών

Το πρόγραμμα Miles+Bonus εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο κάθε μέλος διατηρεί ή/και αναβαθμίζει τη βαθμίδα του, αναγνωρίζοντας ακόμα περισσότερο τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη των μελών του. Έτσι, προχωρά στην εισαγωγή ενός νέου κανόνα διατήρησης ή/και αναβάθμισης καθώς και στην ανανέωση των υφιστάμενων κανόνων του προγράμματος, για την εφαρμογή των οποίων προβλέπεται μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 12 μηνών, ώστε τα μέλη να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και εξοικείωσης με τη νέα εποχή του προγράμματος.

Ειδικότερα, ο νέος κανόνας διατήρησης και αναβάθμισης για τις βαθμίδες Silver και Gold βασίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη συγκεκριμένου αριθμού πτήσεων στο δίκτυο της AEGEAN και της Olympic Air. Μέσω αυτής της αλλαγής, επιβραβεύεται πλέον και η συχνότητα σε πτήσεις AEGEAN και Olympic Air, εντός και εκτός Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, οι ισχύοντες κανόνες του προγράμματος ανανεώνονται, με αλλαγές τόσο στον απαιτούμενο αριθμό πτήσεων για τη διατήρηση και την αναβάθμιση στις βαθμίδες Silver και Gold, όσο και στον απαιτούμενο αριθμό μιλίων για τη διατήρηση στις ίδιες βαθμίδες. Παράλληλα, τα προνόμια των βαθμίδων Silver και Gold εμπλουτίζονται περαιτέρω, με στόχο να προσφέρονται περισσότερες επιλογές, πρόσθετες παροχές και μια αναβαθμισμένη εμπειρία ταξιδιού για τα πιο ενεργά μέλη.

Όπως αναφέρει στον ιστότοπο της η Aegean εφόσον είστε Silver μέλος με ημερομηνία λήξης μέχρι και τις 04/11/2026, θα μπορείτε να διατηρήσετε τη βαθμίδα σας σύμφωνα με τους εξής κανόνες:

Συγκέντρωση 8.000 μίλιων αναβάθμισης , συμπεριλαμβανομένων 2 πτήσεων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

, συμπεριλαμβανομένων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Συγκέντρωση 35.000 μιλίων αναβάθμισης

Τα Silver μέλη με ημερομηνία λήξης από τις 05/11/2026 και έπειτα, θα μπορούν να διατηρήσουν τη βαθμίδα τους σύμφωνα με τους νέους κανόνες:

16 πτήσεις με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Συγκέντρωση 9.000 μιλίων αναβάθμισης , συμπεριλαμβανομένων 4 πτήσεων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

, συμπεριλαμβανομένων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Συγκέντρωση 36.000 μιλίων αναβάθμισης

Μπορείτε να αναβαθμιστείτε από τη Silver στη Gold βαθμίδα με τους υφιστάμενους κανόνες, μέχρι τις 04/11/2026. Από τις 05/11/2026 και μετά, για να αναβαθμιστείτε στη βαθμίδα Gold θα πρέπει:

Να πραγματοποιήσετε 32 πτήσεις με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Να συγκεντρώσετε 24.000 μίλια αναβάθμισης , συμπεριλαμβανομένων 12 πτήσεων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

, συμπεριλαμβανομένων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Να συγκεντρώσετε συνολικά 72.000 μίλια αναβάθμισης

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Εφόσον είστε Gold μέλος με ημερομηνία λήξης έως και τις 04/11/2026, θα μπορείτε να διατηρήσετε τη βαθμίδα σας σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

Συγκέντρωση 12.000 μιλίων αναβάθμισης , συμπεριλαμβανομένων 4 πτήσεων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

, συμπεριλαμβανομένων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Συγκέντρωση 70.000 μιλίων αναβάθμισης

Τα Gold μέλη με ημερομηνία λήξης από τις 05/11/2026 και μετά, θα μπορούν να διατηρήσουν τη βαθμίδα τους με τους παρακάτω νέους κανόνες:

32 πτήσεις με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Συγκέντρωση 18.000 μιλίων αναβάθμισης , συμπεριλαμβανομένων 12 πτήσεων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή

, συμπεριλαμβανομένων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, ή Συγκέντρωση 72.000 μιλίων αναβάθμισης

Platinum βαθμίδα

Τέλος, το πρόγραμμα καλωσορίζει τη νέα βαθμίδα Platinum, η οποία θα προσφέρει αποκλειστικά προνόμια και εξατομικευμένες υπηρεσίες στα μέλη με τη μεγαλύτερη πτητική δραστηριότητα, αναγνωρίζοντας με ακόμη πιο ουσιαστικό τρόπο την αφοσίωση και τη συνέπειά τους. Απαιτείται η συγκέντρωση 72.000 μιλίων αναβάθμισης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 32 πτήσεων με την AEGEAN και/ή την Olympic Air, μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες.

Η εξέλιξη του Miles+Bonus σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το πρόγραμμα και ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την AEGEAN, διασφαλίζοντας ότι η εμπειρία που προσφέρει παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο και κάθε ταξίδι ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των επιβατών καταλήγει η ανακοίνωση