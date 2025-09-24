Βανδάλισαν την φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη» του μετρό (φωτό)

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες από τις φθορές που προκάλεσε άγνωστος ή άγνωστοι στην φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που κοσμεί μέρος του σταθμού «Ακρόπολη» του μετρό της Αθήνας.

Η φωτογραφία - σύμβολο της ασίγαστης επιθυμίας αλλά και του συνεχούς αγώνα της Μελίνας για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην πατρίδα τους, απεικονίζει τη μεγάλη Ελληνίδα να χαιρετά χαμογελαστή μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Βρίσκεται στο σταθμό «Ακρόπολη» από την αρχή της δημιουργίας του, ως φόρος τιμής στις προσπάθειές της.

Ποτέ μέχρι σήμερα κάποιος δεν επιχείρησε να αμαυρώσει την φωτογραφία. Όμως, έγινε ακόμα κι αυτό, όπως είδαμε...

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχόλιο των υπευθύνων του μετρό για το συμβάν. Τα ερωτήματα πάντως περιμένουν απάντηση:

Πότε έγιναν οι φθορές;

Λειτουργούν οι κάμερες ασφαλείας και εφόσον λειτουργούν έχουν καταγράψει το περιστατικό;

Γιατί δεν υπήρξε άμεση αντίδραση;

Πότε θα αποκατασταθούν οι ζημιές;

Θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι;

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μελίνα Μερκούρη διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού κατά τα χρονικά διαστήματα 1981-1989 και 1993-1994, θέση η οποία της έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα που αφαίρεσε ο Λόρδος Έλγιν, τα οποία βρίσκονται στις προθήκες του Βρετανικού Μουσείου, να δημιουργήσει τον θεσμό των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων (γνωστά ως ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αλλά και τον θεσμό των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, με πρώτη την Αθήνα το 1985. Έδωσε έμφαση στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επίσης ανέθεσε τη μελέτη για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας (ιστορικό κέντρο της Αθήνας) ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχαιολογικό πάρκο.