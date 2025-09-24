Αλλάζει η φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη» - Η ιστορία πίσω από την εικόνα

Η ΣΤΑ.ΣΥ. προχωρά στην αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό Ακρόπολη του Μετρό. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν φθορές στην μεγάλη φωτογραφική εγκατάσταση της ηθοποιού και υπουργού Πολιτισμού με φόντο τον Παρθενώνα, που κοσμεί την αποβάθρα. Συγκεκριμένα, προσπάθησαν να αποκολλήσουν τμήματα του υλικού, με τις ζημιές να γίνονται αντιληπτές το πρωί της Τετάρτης 24/9.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται ολική αντικατάσταση της φωτογραφίας με νέα, ίδιας θεματολογίας. Η εν λόγω φωτογραφία κοσμεί τις αποβάθρες του σταθμού εδώ και 25 χρόνια, ως φόρος τιμής στη Μελίνα Μερκούρη — σύμβολο του πολιτισμού και της διεκδίκησης για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη» του μετρό/Eurokinissi

Το παρασκήνιο μιας θρυλικής εικόνας

Η φωτογραφία απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη, όταν διατελούσε Υπουργός Πολιτισμού, να χαιρετά χαμογελαστή από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Όμως η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική.

Η φωτογραφία που κοσμεί τον σταθμό «Ακρόπολη» δεν είναι απλώς μια εικαστική επιλογή, αλλά ένα στιγμιότυπο που έμελλε να μείνει στην ιστορία. Ο φωτογράφος Ηλίας Αναγνωστόπουλος ήταν εκείνη τη βροχερή μέρα στον Ιερό Βράχο, μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη και τον στενό συνεργάτη της Γιώργο Πηλιχό.

Όπως ο ίδιος ο Πηλιχός έχει αφηγηθεί, η Μελίνα ήταν εκνευρισμένη, καθώς η προσπάθεια για ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης δεν πήγαινε καλά και η βροχή έκανε τον βράχο ολισθηρό. «Ήταν στις ανάποδές της, αλλά τόσο όμορφη, με μια ωραία καμπαρντίνα», θυμάται. Στην κάθοδο, τον προέτρεψε να της βγάλουν μια φωτογραφία «σαν Καρυάτιδα». Εκείνη αντέδρασε με θυμό, αλλά αμέσως μετά γύρισε στον Αναγνωστόπουλο και φώναξε: «Ηλίαααα!». Έτσι τραβήχτηκε η εικόνα που έγινε σύμβολο της ίδιας και του αγώνα της για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.