Ελεύθερος ο Έλληνας αιχμάλωτος πολέμου στην Ουκρανία - Η ιστορία του Λαμιώτη Αλέξανδρου Τσιλίκα

Κοντά στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους βρίσκεται, μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην Ουκρανία, ο Αλέξανδρος Τσιλίκας. Ο 22χρονος, με καταγωγή από τη Λαμία, αφέθηκε ελεύθερος μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος και επέστρεψε σώος κοντά στους αγαπημένους του.

Όπως αναφέρει το Lamianow.gr, η απελευθέρωσή του επιτεύχθηκε έπειτα από επαφές σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά θετική έκβαση σε μια υπόθεση που είχε συγκινήσει την τοπική κοινωνία και όλη την Ελλάδα.



Το χρονικό της υπόθεσης



Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας γεννήθηκε στη Λαμία το 2003. Η μητέρα του είναι Ρωσίδα και ο πατέρας του Έλληνας. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη γενέτειρά του, τη Λαμία, έως περίπου τα οκτώ του χρόνια, οπότε και μετακόμισε με τη μητέρα του στη Ρωσία.

Την άγνωστη ιστορία του Αλέξανδρου Τσιλίκα, ο οποίος από τις 22 Αυγούστου 2024 κρατείτο σε ουκρανικό στρατόπεδο αιχμαλώτων, είχε φέρει στο φως ο Γιάννης Σαρακιώτης.



Ο βουλευτής Φθιώτιδας είχε απευθυνθεί, μέσω κοινοβουλευτικής παρέμβασής του, προς το υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την περίπτωση του 22χρονου Λαμιώτη, ο οποίος είχε συλληφθεί από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και έκτοτε παρέμενε κρατούμενος.



«Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας γεννήθηκε και έζησε μέχρι τα 8 του χρόνια στην Ελλάδα και εν συνεχεία, μετακόμισε στη Ρωσία για να ζήσει με τη μητέρα του, η υπόλοιπη οικογένειά του όμως συνεχίζει να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, την οποία και ο ίδιος συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά. Με την κατάταξή του στο ρωσικό στρατό, προκειμένου να εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του καθότι διαθέτει ελληνική και ρωσική υπηκοότητα, μεταφέρθηκε στο ρωσοουκρανικό πολεμικό μέτωπο, όπου κατά δήλωσή του δεν πρόλαβε να συμμετάσχει σε μάχες και συνελήφθη», είχε αναφέρει στην ερώτησή του ο Γιάννης Σαρακιώτης.



Η επιστροφή στην ελευθερία



Μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας, οι διπλωματικές προσπάθειες της Ελλάδας απέδωσαν καρπούς. Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας επέστρεψε ελεύθερος και βρίσκεται πλέον κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, έπειτα από μια δοκιμασία που δοκίμασε σκληρά τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του.