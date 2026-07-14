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Γνώμες Πολιτική Στέφανος Κασσελάκης

«Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί θετικά από αγάπη» - Η προτροπή Κασσελάκη σε φίλους και αντιπάλους

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Βίντεο που πλημμυρίζει από αγάπη ανήρτησε στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης με τον ίδιο, τον Τάιλερ και φυσικά την αξιαγάπητη Φάρλι. 

Στο βίντεο ακούγονται φράσεις από τον Μπέο, τον Τατσόπουλο τη Λατινοπούλου με τον Στέφανο Κασσελάκη να προτρέπει φίλους και αντιπάλους να «εκπλαγούν θετικά από αγάπη». 

«Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να κρύβεται. Κανένας δεν γεννήθηκε για να πεθάνει μόνος ή να μην μπορεί να ζήσει αγάπη στη ζωή του» γράφει ο κ. Κασσελάκης. 

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη 

Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί θετικά από αγάπη.

Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να κρύβεται.
Κανένας δεν γεννήθηκε για να πεθάνει μόνος ή να μην μπορεί να ζήσει αγάπη στη ζωή του.

Θέλω μια Ελλάδα που να επιτρέπει σε κάθε παιδί που μεγαλώνει εδώ να μείνει στον τόπο του.
Μια χώρα ορθολογική, παραγωγική και δίκαιη. Μια χώρα με χαμηλή φορολογία, χωρίς σπατάλη και γραφειοκρατία.

Μια πολιτική με πολιτισμό, χωρίς τοξικότητα και καταγγελίες.
Αυτός είναι ο δρόμος που συνεχίζω.

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Γνώμες Πολιτική Στέφανος Κασσελάκης

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