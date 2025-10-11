«Αφοπλίζουν» τον 007! Σάλος για τον «woke» Τζέιμς Μποντ της Amazon

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Amazon Prime Video να δημοσιεύσει ψηφιακά επεξεργασμένες αφίσες του Τζέιμς Μποντ , από τις οποίες είχε αφαιρεθεί το χαρακτηριστικό όπλο του πράκτορα 007.

Οι θαυμαστές κατηγόρησαν την πλατφόρμα ότι επιχειρεί να δώσει στον θρυλικό κατάσκοπο μια «woke» διάσταση, αλλοιώνοντας την αυθεντική εικόνα και την κληρονομιά του Μποντ.



Η Amazon, που απέκτησε τα δικαιώματα του franchise μετά την εξαγορά των MGM Studios στις αρχές του έτους, ανέβασε πρόσφατα τις ταινίες του 007 στη συνδρομητική της πλατφόρμα. Ωστόσο, οι συνοδευτικές αφίσες είχαν υποστεί επεξεργασία, αφαιρώντας στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα από την ταυτότητα του ήρωα — όπως τα όπλα και τις γυναίκες.

Ο Μποντ χωρίς το θρυλικό Walther PPK

Αντί να βλέπουν τους Σον Κόνερι, Ρότζερ Μουρ, Πιρς Μπρόσναν ή Ντάνιελ Κρεγκ να κρατούν το εμβληματικό Walther PPK, οι θεατές αντίκρισαν έναν «άοπλο» Τζέιμς Μποντ.

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να κατηγορούν την Amazon ότι «αποστειρώνει» τον χαρακτήρα.

Η κατακραυγή υπήρξε τόσο έντονη, που η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει τις αφίσες.

