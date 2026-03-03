Αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα έρχεται για να «πνίξει» Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Ήπειρο

Ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την έρημο Σαχάρα επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο, ως αποτέλεσμα της παρουσίας βαρομετρικού χαμηλού στο Μαρόκο και την Αλγερία.

Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι ανοδικοί άνεμοι που συνοδεύουν το σύστημα ανυψώνουν τα σωματίδια σκόνης σε μεγάλα ύψη, ενώ οι δυτικοί άνεμοι τα μεταφέρουν προς την περιοχή μας.

Το φαινόμενο επηρεάζει τη χώρα μας από σήμερα, προσεγγίζοντας αρχικά από τα βόρεια και βορειοδυτικά, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το πλούμιο σκόνης εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Οι επιδράσεις του φαινομένου θα περιοριστούν κυρίως σε ελαφριά σκίαση της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τη νεφοκάλυψη που θα το συνοδεύει.

Παράλληλα, αναμένεται ελαφριά επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, την Ανατολική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το επεισόδιο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και το τέλος της εβδομάδας.