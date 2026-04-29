Αγαθοκλέους: Αποκάλυψε ότι χώρισε «Δεν θέλω να αισθανθούν τα παιδιά ότι ο πατέρας τους τα εγκατέλειψε»

Απόσπασμα από την εκπομπή «Τετ α Τετ» που θα προβληθεί το Σάββατο 2 Μαΐου προβλήθηκε σήμερα, στο οποίο ο καλεσμένος Προκόπης Αγαθοκλέους αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Μαρίνα Μανδρή με την οποία είχαν παντρευτεί το 2018 και απέκτησαν δύο παιδιά.

«Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου είναι περισσότερο στην Αθήνα και μοιράζεται στην Κύπρο ακριβώς γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή ότι λείπει» εξηγεί ο ηθοποιός.

Και συμπλήρωσε: «Ένας χωρισμός ενός ζευγαριού είναι μια συνθήκη η οποία σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα. Δεν είναι εύκολο να μένεις μόνος με δυο παιδιά. Ουδέποτε δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να θυσιάσω τα παιδιά μου για την επιτυχία».