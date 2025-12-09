Αγγέλου για το επετειακό επεισόδιο του ''Παρά 5'': «Η πρώτη μέρα στο γύρισμα ήταν αξέχαστη»

Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια η αγαπημένη τηλεοπτική παρέα του «Παρά Πέντε» συναντήθηκε για τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου που θα προβληθεί τα Χριστούγεννα και ο Αργύρης Αγγέλου, καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night show» μίλησε για το ευτυχές γεγονός.

«Ήρθε τόσο ανέλπιστα όλο αυτό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο κάθετος στο ότι δεν ήθελε να το ξαναγγίξουμε. Και όταν μια μέρα βγήκε σε μια εκπομπή και είπε “νομίζω ότι για τα 20 χρόνια κάτι πρέπει να κάνουμε”, μείναμε όλοι “τι είπε;”. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια παρόρμηση της στιγμής, αλλά μετά μας πήραν από το Mega και έγινε τόσο γρήγορα όλο αυτό. Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν πρόλαβα καν να το συνειδητοποιήσω. Η πρώτη μέρα στο γύρισμα που βρεθήκαμε ήταν αξέχαστη» αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Ήρθαν όλοι όσοι μπορούσαν, αυτοί που μας έβαφαν, μας χτένιζαν, μας έντυναν, μας φώτιζαν, μας σκηνοθετούσαν. Και κάποια στιγμή έρχεται η Κωνσταντίνα και μου λέει “πρέπει να σηκώσουμε τα μαλλιά να κάνουμε το τσουλούφι”. Ένιωσα το πέρασμα του χρόνου.

Γυρίσαμε πέντε σκηνές. Δεν μιλάμε για την πλοκή, αλλά για τη ζωή των ηρώων μέσα στα 20 χρόνια, σε κομβικές περιόδους. Αυτό που θα δείτε είναι μια γιορτή, ένα λαμπερό, χαρούμενο, γιορτινό πράγμα που μυρίζει Χριστούγεννα. Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια το κράτησε ζωντανό».