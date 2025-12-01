Αγνοείται ψαράς στην περιοχή Λύχνος της Πάργας - Γλίστρησε από τη βάρκα κι έπεσε στο νερό

Συναγερμός σήμανε στην Πάργα από τις πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Λύχνος για τον εντοπισμό ενός ψαρά.



Σύμφωνα με το Action24, ο άνδρας γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε μέσα στο νερό, φορώντας μια ολόσωμη φόρμα και μπότες. Έκτοτε, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Είχε πάει στο σημείο για να ρίξει τα δίχτυα μαζί με τον κουνιάδο του.

Το Λιμενικό Σώμα καθώς και αλιευτικά που βρίσκονται στην περιοχή αναζητούν τον ψαρά, με τις έρευνες προς το παρόν να είναι άκαρπες.



Υπενθυμίζουμε ότι ακριβώς στην ίδια περιοχή πριν από δύο χρόνια, είχε παρασυρθεί ένας άλλος ψαράς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.