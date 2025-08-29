Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: «Δεν θα με φιμώσουν»

Κουκουλοφόροι βανδάλισαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, όπως η ίδια αποκάλυψε μιλώντας στη Βουλή.



Παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η υφυπουργός κατήγγειλε πως οι «συνήθεις ύποπτοι κουκουλοφόροι» προχώρησαν σε βανδαλισμούς στο γραφείο της και έγραψαν συνθήματα. Μεταξύ άλλων, έγραψαν, όπως ανέφερε, πως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με όσους συγκαλύπτουν.



«Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω αυτά για τα οποία με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων. Δεν θα με κάνουν να σιωπήσω ούτε θα με σταματήσουν», σημείωσε.



Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της κ. Βολουδάκη καταδίκασε ο πρόεδρος της επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας, τονίζοντας πως η Δημοκρατία έχει δυνατά μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με τη βία.