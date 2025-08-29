ΝΔ για επίθεση στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται»

Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε «τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη» και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Η ΝΔ επισημαίνει: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Το περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι στόχος επίθεσης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Ομάδα διαδηλωτών πέρασαν απ’ έξω και έγραψαν απειλητικά μηνύματα με σπρέι στους τοίχους ενώ πέταξαν και φυλλάδια.

«Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν», τόνισε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».