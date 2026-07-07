Αγωγές «μαμούθ» 7,6 εκατ. ευρώ διεκδικούν θύματα του Predator

Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ζαχαρία Κεσσέ, οι οκτώ πρώτοι από τη λίστα των παρακολουθούμενων μέσω Predator κατέθεσαν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σηματοδοτώντας την απόφαση των θυμάτων να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε όλα τα πεδία της δικαιοσύνης. Θα ακολουθήσουν κι άλλες αγωγές το επόμενο διάστημα.

Η αγωγή δεν στρέφεται μόνο κατά των τεσσάρων επιχειρηματιών που έχουν ήδη καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, αλλά και κατά υπαλλήλων της Intellexa —ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε με πρωτοβουλία της σύνθεσης του δικαστηρίου (πρόεδρος Νίκος Ασκιανάκης, εισαγγελέας Δημήτρης Παυλίδης)— καθώς και κατά του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν τα μηνύματα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ποιοι περιλαμβάνονται στη λίστα των εναγόντων

Στην αγωγή περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η πολιτικός επιστήμονας Άρτεμις Σίφορντ, η πρώην Διευθύντρια Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ Πηνελόπη Μηνιάτη —που καταθέτει ως ενάγουσα για πρώτη φορά μετά τη μαρτυρική της κατάθεση στην ποινική δίκη—, η Αντωνία Πρίμπα, οι υπάλληλοι της ΕΥΠ Αγγελική Ρούσου και Ζωή Μαρία Σάκκαλη, ο δικηγόρος Ιωάννης Φυτιλής και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης, του οποίου η παρακολούθηση αποκαλύπτεται τώρα για πρώτη φορά.

Στην πολυσέλιδη αγωγή, με συνολικό αίτημα αποζημίωσης 7,6 εκατ. ευρώ, οι παθόντες περιγράφουν αναλυτικά πώς στήθηκε η υπόθεση και πώς τα κινητά τους παγιδεύτηκαν με το Predator — σε αρκετές περιπτώσεις μέσω link που παρέπεμπε σε μηνύματα αντίστοιχα με αυτά για τον εμβολιασμό κατά της πανδημίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το κεφάλαιο που αφορά την Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία κάνει λόγο για «Δούρειο Ίππο» και υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε συνομιλίες της με σημαίνοντα πρόσωπα —εισαγγελικές αρχές, ηγεσία της ΕΛΑΣ, εκπροσώπους πρεσβειών και διεθνών οργανισμών. Αναφέρεται επίσης σε υποθέσεις κατασκοπείας στη Ρόδο και στη Σάμο που χειρίστηκε το 2021, καθώς και σε υποθέσεις σχετικές με το ISIS, ανοίγοντας «παράθυρο» για ενδεχόμενη διαβίβαση του φακέλου στην εισαγγελική αρχή και για το αδίκημα της κατασκοπίας.

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης, ιδρυτής και διευθυντής του Independent Balkan News Agency, επικαλείται τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα με αντικείμενο τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας συναντήσεις με αξιωματούχους όπως οι Νίκος Κοτζιάς, Zoran Zaev και Aleksandar Vučić.

Τι δηλώνει ο δικηγόρος των θυμάτων

«Οι αγωγές στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν από την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση, καθώς και σε εκτενές αποδεικτικό υλικό από ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει τα στοιχεία στην ποινική δικαιοσύνη για κακουργηματικές πράξεις», δήλωσε ο Ζαχαρίας Κεσσές, προσθέτοντας ότι οι αγωγές αποτυπώνουν τη δομή και τον καταμερισμό ρόλων του δικτύου γύρω από το Predator και αποτελούν το επόμενο θεσμικό βήμα προς τη λογοδοσία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7 Απριλίου 2027.