«Αγώνας δρόμου» για να επισκευαστούν τα Airbus στον πλανήτη - Ο κίνδυνος από την ηλιακή ακτινοβολία

Σε πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον πλανήτη, επισκευάζοντας χιλιάδες αεροπλάνα Airbus που χρειάζονται άμεση επιδιόρθωση στο λογισμικό, ώστε να προστατευτούν από ένα πρόβλημα που τραυμάτισε επιβάτες και προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση τον περασμένο μήνα.

Η κατασκευάστρια εταιρεία διαπίστωσε ότι οι έντονες ηλιακές καταιγίδες, όπως οι ηλιακές εκλάμψεις, θα μπορούσαν να προκαλέσουν στους πιλότους την απώλεια του ελέγχου των αεροσκαφών της σειράς Airbus A320, συμπεριλαμβανομένων των A319, A320 και A321.

Περίπου 6.000 από τα αεροσκάφη μονού διαδρόμου, τα οποία είναι τα επιβατικά αεροσκάφη με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, χρειάζονται τις επισκευές. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, μέχρι στιγμής τα προβλήματα φαίνεται ότι διευθετούνται.

«Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των χειριστηρίων πτήσης», ανέφερε η Airbus σε ανακοίνωσή της.

Η πτήση που σήμανε συναγερμό

Στις 30 Οκτωβρίου, η πτήση 1230 της JetBlue -ένα Airbus A320- πετούσε από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, όταν έχασε απότομα ύψος.

Οι πιλότοι πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου περίπου 15 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο εξαιτίας των αναταράξεων.

Η Airbus διερεύνησε το περιστατικό και την Παρασκευή (28/11) ενημέρωσε τις αεροπορικές εταιρείες ότι η επιδιόρθωση στο λογισμικό ήταν απαραίτητη. Η εταιρεία πιστεύει ότι είναι η μόνη φορά που έχει συμβεί αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά λέει ότι «συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές... διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη μας προτεραιότητα».

Τα περισσότερα αεροπλάνα μπορούν να επισκευαστούν σε περίπου δύο ώρες απλώς επιστρέφοντας στο προηγούμενο λογισμικό, δήλωσε η Airbus στο CNN το Σάββατο, πράγμα που σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν λαμβάνει προς το παρόν σοβαρές διαστάσεις.

Ωστόσο, για περίπου 900 από τα παλαιότερα αεροσκάφη που επηρεάζονται, η επιδιόρθωση είναι πιο περίπλοκη, καθώς θα χρειαστεί να εγκατασταθεί νέο υλικό χειροκίνητα.

Η σειρά Airbus A320 διαθέτει αυτό που ονομάζεται fly-by-wire χειριστήρια: οι φυσικές κινήσεις του πιλότου εκτελούνται μέσω υπολογιστών, οι οποίοι με τη σειρά τους ρυθμίζουν τις επιφάνειες ελέγχου του αεροπλάνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια οδηγία αξιοπλοΐας, απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν τις επισκευές πριν τα αεροπλάνα μπορέσουν να μεταφέρουν ξανά επιβάτες.

Δουλεύουν με ταχύτητα οι αεροπορικές

Η American Airlines είχε επιδιορθώσει όλα τα 209 αεροπλάνα του στόλου της που χρειάζονταν την επισκευή, εκτός από τέσσερα, μέχρι το Σάββατο το πρωί, λιγότερα από τα 340 που είχε προβλέψει νωρίτερα, σύμφωνα με δήλωση της αεροπορικής εταιρείας.

Η Delta Air Lines δήλωσε ότι λιγότερα από 50 αεροσκάφη A321neo θα επηρεαστούν και οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το Σάββατο το πρωί.

«Καθώς η ασφάλεια προηγείται όλων, η Delta θα συμμορφωθεί πλήρως με μια οδηγία και αναμένει ότι τυχόν λειτουργικές επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Έξι αεροσκάφη του στόλου της United Airlines επηρεάζονται και θα υπάρξουν «μικρές διαταραχές σε μερικές πτήσεις», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η JetBlue, η οποία λειτουργεί έναν στόλο που αποτελείται κυρίως από αεροσκάφη A320 και A321, δεν ανέφερε πόσα από τα αεροσκάφη της χρειάζονταν επισκευή, αλλά δήλωσε στο CNN σε ανακοίνωσή της ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις επισκευές.