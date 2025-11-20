Αγόρι σώζει γατάκι που κακοποιούσαν παιδιά και κερδίζει βραβείο για τη γενναιότητά του

Στις 9 Οκτωβρίου, ο μικρός Zayin Berry από τη Γιούμα της Αριζόνα έλαβε το βραβείο ASPCA Kid of the Year στα ASPCA Humane Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Plaza Hotel της Νέας Υόρκης. Ο Berry κέρδισε την τιμή αυτή χάρη στη γενναία πράξη του μια μέρα του Νοεμβρίου 2024, να σταματήσει μια ομάδα παιδιών που κακοποιούσαν ένα γατάκι.

«Είδα τα μεγαλύτερα παιδιά να πετάνε ένα γατάκι σαν να ήταν μπάλα ποδοσφαίρου. Ήμουν λυπημένος και θυμωμένος για το καημένο το γατάκι», λέει ο Berry στο PEOPLE για αυτό που είδε ενώ βρισκόταν σε ένα πάρκο για σκέιτμπορντ στο Somerton της Αριζόνα με την αδελφή του, Rhiannon Berry.



Αντί να αγνοήσει την κακοποίηση ενός αδέσποτου ζώου, ο Zayin σκέφτηκε γρήγορα ένα σχέδιο για να σώσει το αθώο γατάκι.



«Πήρα το σκέιτμπορντ μου, έτρεξα προς τα παιδιά και τους είπα ότι μπορούσαν να το πάρουν και να παίξουν με αυτό αν ήθελαν. Σταμάτησαν να πετάνε το γατάκι και έφυγαν με το σκέιτμπορντ μου», πρόσθεσε το αγόρι. Στη συνέχεια, αφού έπεισε τα μεγαλύτερα παιδιά να αφήσουν το γατάκι, ο Zayin μπόρεσε να το πλησιάσει.



«Ήταν πολύ πληγωμένο στα μάτια και στα πόδια και είχε αηδιαστικά πράγματα παντού πάνω του. Ήταν τόσο μικροσκοπικό όταν το σήκωσα, που γουργούριζε και έτρεξα στη μαμά μου και της είπα ότι βρήκα αυτό το γατάκι και ότι χρειάζεται τη βοήθειά μας». Η μητέρα του Zayin συμφώνησε ότι το γατάκι χρειαζόταν άμεση βοήθεια και το έβαλε στο αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά της.

Σταμάτησαν σε ένα κατάστημα με είδη για κατοικίδια για να αγοράσουν προμήθειες πριν φέρουν το γατάκι στο σπίτι. Μετά από ένα μπάνιο και την ευκαιρία να ηρεμήσει και να ζεσταθεί, το γατάκι φαινόταν καλύτερα, αλλά ήταν σαφές ότι ο αρσενικός γάτος, που αργότερα ονομάστηκε Peaches, χρειαζόταν κτηνιατρική φροντίδα.



Ο Zayin και η οικογένειά του πήγαν το γατάκι σε μια τοπική φιλοζωική οργάνωση, όπου το προσωπικό διαπίστωσε ότι το γατάκι είχε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και σοβαρή λοίμωξη σε ένα μάτι.

«Είπαν στη μαμά μου ότι υπήρχε πιθανότητα, όταν τελείωναν όλα, να χάσει το μάτι του. Η μαμά μου και το προσωπικό του καταφυγίου μού το εξήγησαν και τους είπα: «Δεν με νοιάζει, αρκεί να ζήσει, γιατί είναι ο καλύτερός μου φίλος»», θυμάται ο Zayin.

Τελικά, ο Peaches έχασε το ένα του μάτι λόγω της σοβαρότητας της λοίμωξης. Μετά την εγχείρηση στο μάτι και τη θεραπεία για την αναπνευστική λοίμωξη, ο Peaches έγινε ένας ευτυχισμένος, υγιής γάτος και τώρα ζει με την οικογένεια του Zayin, η οποία περιλαμβάνει έξι ακόμα γάτους και τρία σκυλιά.

«Με αγαπάει, κοιμάται δίπλα στο πρόσωπό μου και μου δίνει φιλιά το πρωί. Είμαστε προορισμένοι να είμαστε μαζί και εγώ τον έσωσα. Είναι δικός μου. Είναι ο καλύτερός μου φίλος», λέει ο Zayin για τη ζωή του με τον Peaches σήμερα.



Στα βραβεία ASPCA Humane Awards, ο Zayin έφτασε με την Peaches και είπε ότι ήταν «τιμή» του να δεχτεί το βραβείο που αναδείκνυε την καλοσύνη του.



«Έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω και, για μένα, μια ζωή είναι καλύτερη από οτιδήποτε υλικό. Μπορώ να βρω άλλη σανίδα, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη Peaches», λέει ο Zayin για τον λόγο που έσωσε τη γάτα, προσθέτοντας ότι ελπίζει η πράξη του και το βραβείο του να εμπνεύσουν και άλλους. «Προσπαθήστε να βοηθήσετε. Κανείς δεν ζητάει πόνο και βάσανα, αλλά αν μπορούμε να βοηθήσουμε έστω και λίγο, αυτό φωτίζει τη μέρα όλων».

