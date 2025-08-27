Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες από έκρηξη μικρής φιάλης υγραερίου

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο ανήλικα κορίτσια, τα οποία τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη μικρής φιάλης υγραερίου μέσα στο σπίτι τους στο Αγρίνιου.

Ειδικότερα, το γκαζάκι εξερράγη σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, σε σπίτι στο Αγρίνιο επί της οδού Φιλίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου sinidisi.gr, από την έκρηξη, που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι τραυματίστηκαν δύο κορίτσια ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Πρόκειται για αδέρφια που την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο της κατοικίας τους. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το γκαζάκι εξερράγη και τα παιδιά τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και στο σώμα, ευτυχώς, ελαφρά.

Συνοδεία και των γονέων τους μεταφέρθηκαν στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου όπου οι γιατροί των Επειγόντων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.