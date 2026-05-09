Αγρότης στην Κω καταπλακώθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/5) στο νησί της Κω. Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι τοπικές αρχές, ένας αγρότης, 61 ετών, καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο του δυστυχήματος, στην περιοχή Μαστιχάρι, έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με επτά στελέχη τα οποία απεγκλώβισαν τον χειριστή, που μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω, χωρίς τις αισθήσεις του.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος, θα διενεργήσουν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.