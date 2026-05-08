Ηλεία: Νεκρός αγρότης - Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Μία τραγωδία «γράφτηκε» το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στην Ηλεία όταν ένας 58χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του, καθώς καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το θλιβερό περιστατικό, ο 58χρονος φαίνεται ότι εκτελούσε αγροτικές εργασίες στις καλλιέργειές του στο Βαρθολομιό, όταν το τρακτέρ του - άγνωστο πώς- τούμπαρε και τον καταπλάκωσε τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Πηνειού.