Αίγινα: Στο φως 8 εντυπωσιακά αρχαία πολύτιμα ευρήματα στον λόφο της Κολώνας

Μπροστά σε μια πολύτιμη ανακάλυψη βρέθηκαν αρχαιολόγοι στον λόφο της Κολώνας στην Αίγινα, κατά τη διάρκεια συστηματικής ανασκαφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2025, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών στο εσωτερικό μεγάλης λιθόκτιστης κατασκευής, κοντά στα κατάλοιπα του τείχους που προστάτευε την επέκταση του οικισμού της Μέσης Εποχής του Χαλκού, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια εντυπωσιακή συλλογή πολύτιμων ευρημάτων: οκτώ χρυσά διμερή δισκοειδή περίαπτα, ένα ακόμη χρυσό δισκοειδές περίαπτο, επτά χρυσές αμφικωνικές ψήφους, μία κυλινδρική χρυσή ψήφο, οκτώ διακοσμητικά ελάσματα από φύλλο χρυσού και επτά σφαιρικές ψήφους από καρνεόλη.

Τα ευρήματα εκτιμάται ότι αποτελούσαν τμήματα ενός χρυσού περιδέραιου ή κρεμαστού κοσμήματος, χρονολογούνται στο πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δώδεκα θραύσματα χαλκού, πιθανόν από μαχαιρίδια, καθώς και μία βελόνη ή περόνη.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού

Σε ποια εποχή ανήκουν τα κοσμήματα

Παρότι η στρωματογραφία του σημείου όπου εντοπίστηκαν ήταν διαταραγμένη, χωρίς να είναι σαφές πότε συνέβη αυτό, οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανό ότι τα κοσμήματα αποτελούσαν κτερίσματα ταφής της Μέσης Εποχής του Χαλκού, αν και δεν εντοπίστηκαν σαφή ίχνη κάποιου σωζόμενου τάφου.

Τα χρυσά κοσμήματα, και ιδιαίτερα τα περίαπτα, εμφανίζουν έντονες ομοιότητες με αντικείμενα του λεγόμενου «θησαυρού της Αίγινας», ενός προϊστορικού συνόλου κοσμημάτων από πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, που βρέθηκε στο νησί, εξήχθη παράνομα και από το 1892 φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, κοντά στο λιμάνι και τη σύγχρονη πόλη της Αίγινας. Παρότι είναι κυρίως γνωστός για τον ναό του Απόλλωνα, του 6ου αι. πΧ, ο λόφος της Κολώνας παρουσιάζει διαχρονική χρήση - προϊστορικός οικισμός, ιερό των ιστορικών χρόνων και ακρόπολη της αρχαίας πόλης, βυζαντινός οικισμός.

Τα σημαντικά ευρήματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας που διενεργείται από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ δια του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Alexander Sokolicek και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Είναι φανερό ότι παρά τις μακροχρόνιες έρευνες, ο λόφος αυτός έχει πολλά ακόμα να αποκαλύψει, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ