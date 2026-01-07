Αιμίλιος Χειλάκης: «Με βρίζουν, με λένε παλιοκομμούνι και λέω ευχαριστώ, δεν μου λέτε κάτι κακό»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για την πολιτική και το γεγονός ότι τον βρίζουν στο διαδίκτυο, ενώ ζήτησε συγγνώμη κι από τους Έλληνες επειδή υπήρξε περίοδος που δεν πήγαινε στις εκλογές. «Έχω υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος για 13 χρόνια δεν ψήφιζα. Έλεγα γιατί να ψηφίσω ένα τρίτο κόμμα, τον Συνασπισμό τότε, όταν η ψήφος μου θα πάει στο πρώτο ή στο δεύτερο κόμμα, γιατί έτσι ήταν τότε ο εκλογικός νόμος. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους Έλληνες πολίτες που δεν ψήφιζα, γιατί έπρεπε να πάω για να φανεί ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψηφίζει και όχι ένα 40% που δεν ψηφίζει!

Υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί με στριγκή φωνή, οι οποίοι ουρλιάζουν και σε μια τονικότητα η οποία αγγίζει τους αγγέλους, για να μην ακουστεί ο δίπλα τους. Δεν είναι φοβερό; Η συντήρηση είναι μια προσπάθεια να κρατήσεις τα κεκτημένα σου. Όλοι μαζί είμαστε συντηρητικοί όταν σε περίοδο κινδύνου προσπαθούμε να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας, είτε είναι τα λεφτά που έχουμε στην τράπεζα, είτε το κύρος που έχουμε, είτε το στάτους μας. Η συντήρηση είναι όμως κακή όταν έρχεται κάτι να κουνήσει τα πράγματα προς το καλύτερο όλων και εσύ πας να διατηρήσεις το στέμμα σου ή το κεκτημένο σου, το οποίο δεν βοηθάει τους όλους. Εγώ προτείνω στους ανθρώπους να γίνουμε λίγο πιο προοδευτικοί σε σχέση με τον δίπλα μας. Με την ανάγκη του δίπλα μας, όχι μόνο με τη δική μας ανάγκη».

«Στην Ελλάδα το cancel κρατάει τρεις μέρες»

«Με βρίζουν, με λένε “παλιοκομμούνι” και λέω “ευχαριστώ, κομμουνιστής είμαι, δεν μου λέτε κάτι κακό”. Νομίζω πως οι ίδιοι κάποια στιγμή αν διαβάσουν τα σχόλιά τους θα γίνουν λίγο καλύτεροι άνθρωποι γιατί θα πούνε “πω πω πόσο χυδαίος είμαι”. Τα πολιτικά τρολ -από όλες τις στρατιές- είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα χυμήξουν πάνω σε αυτόν ο οποίος έχει διαφορετική άποψη. Το περιμένω. Και; Αυτό σημαίνει ότι δεν θα φάω το βράδυ ή ότι δεν θα κοιμηθώ αφού είναι δεδομένο τι θα συμβεί.

Στην Ελλάδα δεν είναι δυνατό το cancel γιατί δεν είναι βιομηχανία, είμαστε βιοτεχνία! Γιατί εμείς στη βιοτεχνία την κυρία Τούλα η οποία ράβει το πουκάμισο την ξέρουμε. Μαζί ψωνίζουμε στο ίδιο μαγαζί, είναι της γειτονιάς. Ενώ στην Αμερική αυτόν που ράβει το πουκάμισο δεν τον ξέρεις. Είναι κάποιος στην Ταϊβάν! Άρα, λοιπόν, επειδή είναι πιο απρόσωπο είναι πιο δύσκολο.

Τώρα, το να κάνεις cancel στον Αιμίλιο Χειλάκη γιατί διάβασε το βιβλίο του Τσίπρα ή γιατί θεωρεί τον εαυτό του αριστερό και όχι σταλινικό κομμουνιστή -γιατί εμένα μου έχουν κάνει cancel και το ΚΚΕ- είναι σχεδόν σαν να ενδυναμώνει τη θέση. Στην Ελλάδα τρεις μέρες κρατάει, μετά θα πάει παρακάτω. Μπορεί να κινδυνέψει εκείνη τη στιγμή το φαΐ σου στο ταμείο. Αλλά νομίζω πως ο πρότερος έντιμος βίος και ο πρότερος έντιμος κοινωνικός σου βίος θα σου επιτρέψει να επιστρέψεις».

«Δεν με ενδιαφέρει το ότι δεν υπάρχει Θεός»

«Αν έχεις έναν φανταστικό φίλο ο οποίος είναι λυτρωτής ή τιμωρός σου, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργείς μια ψευδαίσθηση στη ζωή σου η οποία δεν είναι χρήσιμη. Προσκυνώ τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει γιατί έχει ανάγκη να ακουμπήσει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αντί να ακουμπήσει σε μια ιδέα ή να ακουμπήσει σε έναν συνάνθρωπο, ακουμπάει σε κάτι το οποίο είναι λυτρωτής ή τιμωρός, το σέβομαι. Εγώ δεν το έχω ανάγκη. Και προσπαθώ να υπενθυμίζω στους άλλους ότι οφείλουν και αυτοί να με σεβαστούν. Όπως δηλαδή τους σέβομαι εγώ, οφείλουν να με σεβαστούν και οι ίδιοι. Δεν το κάνουν συνήθως. Και δεν το κάνουν γιατί το… Χριστιανοταλιμπάν έχει κάτι το οποίο είναι: “Διαφωνείς μαζί μου στον Θεό, είσαι άχρηστος, είσαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου”. Φαντάζομαι έχουν συνδέσει τη θρησκεία εθνολυτρωτικά. Ότι θα σφάξουμε τον άπιστο, το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο.

Η νέα γενιά που έρχεται λυτρώνεται από αυτό. Δηλαδή βλέπω νέα παιδιά τα οποία πιστεύουν στον Θεό και τα βλέπεις να πιστεύουν με μια λαχτάρα να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπο! Αυτή η ανάγκη αν ικανοποιηθεί θα πρέπει να σε λυτρώσει από τη διαφορετική γνώμη. Δηλαδή μείνε σε αυτό που πιστεύεις γιατί σε βοηθάει να γίνεσαι πιο λειτουργικός στο κοινωνικό σύνολο. Δεν με ενδιαφέρει το ότι δεν υπάρχει Θεός».