Γιατί η ΕΛΑΣ εισέβαλε στην παράσταση Χειλάκη - Μαξίμου: Η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση

«Cancel» λέγεται η μεταμεσονύχτια παράσταση στην οποία παίζουν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου και την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, η αστυνομία εισέβαλε στο θέατρο επειδή κάποιος περαστικός ή κάτοικος της περιοχής τρόμαξε και την ειδοποίησε. Από το ανοιχτό παράθυρο στη σκηνή ακούστηκε μια φράση που αφορά βιασμό, γεγονός που παρεξηγήθηκε.

«Η σκηνοθεσία ευθύνεται γιατί έχει αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά, όπως βλέπετε πίσω μας. Κάποιος περαστικός μάλλον άκουσε τις φωνές και κάλεσε την Αστυνομία. Μπράβο του που κάλεσε την Αστυνομία» ήταν τα λόγια της Αθηνάς Μαξίμου.

Και ο Αιμίλιος Χειλάκης μιλώντας για το περιστατικό αποκάλυψε: «Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να λένε ότι κατήγγειλαν πως γίνεται σεξουαλική κακοποίηση εδώ πέρα. Τη δουλειά τους έκαναν. Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, έχασα τα λόγια μου».

«Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου» συμπλήρωσε η Αθηνά Μαξίμου.