Ακόμη μία περιπέτεια για τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο - Του κάνουν έξωση από το σπίτι στη Γλυφάδα

Δικαστικός επιμελητής βρίσκεται αυτή την ώρα στη Γλυφάδα, προκειμένου να γίνει έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός επιμελητής έχει επισκεφθεί το σπίτι του γνωστού επιχειρηματία στην οδό Τύχης 13, με σκοπό να του επιδώσει τα σχετικά έγγραφα της έξωσης λόγω χρεών.

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος έχει χάσει σε πλειστηριασμό την πολυτελή βίλα του στη Γλυφάδα πριν από δύο χρόνια.

Πρόκειται για μια πολυτελή βίλα περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, η οποία είναι χτισμένη σε ένα οικόπεδο ενός στρέμματος, κοντά στη θάλασσα.

«Βγήκα από το σπίτι μου και πήγα να επιστρέψω για να πάω στην τουαλέτα και δεν με άφησαν να μπω μέσα. Δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι, είναι ντροπή αυτό που κάνουν», είπε ο επιχειρηματίας μιλώντας στον ΑΝΤ1.