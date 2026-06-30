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Γνώμες Πολιτική Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Ομόφυλα Ζευγάρια Παύλος Μαρινάκης

Ακούστηκαν «γαλλικά» στην Ηρώδου Αττικού για τον Φεύγα

Βασίλης Φεύγας / Facebook
Βασίλης Φεύγας / Facebook
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Μεγαλοπρεπές είναι το άδειασμα από το Μέγαρο Μαξίμου στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα για την επιστολή του προς τον πρωθυπουργό με την οποία τάσσεται υπέρ της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στο κυβερνών κόμμα, καθώς και υπέρ της κατάργησης του νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. «Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού» τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ξεκαθάρισε ότι η εν λόγω επιστολή δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία.

Πάντως, όπως πληροφορείται η στήλη, η…πρωτοβουλία Φεύγα δεν πέρασε καθόλου καλά στην πρωθυπουργική έδρα. Ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ λογίζεται στέλεχος του κλίματος Μητσοτάκης, εξού και χθες στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατούσε οργή για το περιεχόμενο της τοποθέτησης του.

Παρά το άστοχο των δηλώσεων του, οι εισηγήσεις περί επιβολής κυρώσεων κατά του κ. Φεύγα δεν φαίνονται αυτή την ώρα να είναι η επικρατέστερη εξέλιξη, κάτι, που εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε και ο Παύλος Μαρινάκης. Μάλιστα και επιχειρώντας να δοθεί μία ικανοποιητική εξήγηση για το περιεχόμενο της επιστολής του, έμπειρο γαλάζιο στέλεχος απέδιδε τις προτάσεις…Φεύγα στο άγχος για την εκλογή του στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

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Γνώμες Πολιτική Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Ομόφυλα Ζευγάρια Παύλος Μαρινάκης

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