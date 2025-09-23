Ακροδεξιά «βόμβα» στη Γερμανία: Το AfD βγαίνει μπροστά, ο Μερτς κατρακυλά...

Δημοσκόπηση που προκαλεί έντονο προβληματισμό, είδε σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, το φως της δημοσιότητας στη Γερμανία. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της DW, το βαρόμετρο του ομίλου RTL/ntv του ινστιτούτου Forsa δίνει την πρωτιά στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 27%, τη δεύτερη θέση στους Συντηρητικούς (Union) με 25% και την τρίτη στους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με 13%.



Την περασμένη εβδομάδα οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδιναν ισοπαλία AfD και Συντηρητικών. Στη νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία περνά μπροστά με 2%, ενώ οι Συντηρητικοί (CDU, CSU) μένουν σταθεροί στα ποσοστά της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή η δημοτικότητα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς καταρρίπτει νέο αρνητικό ρεκόρ και βρίσκεται πλέον με 28% στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ανέλαβε καθήκοντα.

Στην πρόθεση ψήφου, οι Συντηρητικοί παραμένουν σταθεροί στο 25%, ενώ οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες χάνουν μια μονάδα και βρίσκονται πλέον στο 13%, ποσοστό που διατηρούν από τις αρχές του καλοκαιριού. Μια ποσοστιαία μονάδα χάνουν και οι Πράσινοι και έχουν πλέον ίδιο ποσοστό με την Αριστερά (11%). Κάτω από το όριο εισόδου στη γερμανική βουλή (5%) βρίσκονται οι Φιλελεύθεροι με 3%, καθώς και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) .



Ο καγκελάριος Μερτς δέχεται πολλές επικρίσεις, κυρίως σε επίπεδο οικονομίας. Ενδεικτικό είναι ότι το 64% των ερωτηθέντων αναμένει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Μετά την εκλογική νίκη των Συντηρητικών (CDU/CSU) στις 23 Φεβρουαρίου, το ποσοστό αυτό κυμαινόταν γύρω στο 40%. Κατά συνέπεια, ο αριθμός όσων αισιοδοξούν για την οικονομική κατάσταση μειώνεται, από 26% τον περασμένο Μάρτιο, λίγο μετά τις γερμανικές εκλογές, στο 15% σήμερα.

Απουσία Μερτς από τον ΟΗΕ

Μερικές ημέρες πριν τη δημοσίευση των στοιχείων στη σφυγμομέτρηση του RTL-ntv, ο καγκελάριος Μερτς αποφάσισε να μη μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την κρίσιμη 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να παραμείνει στο Βερολίνο, έτσι ώστε να επικεντρωθεί στις κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις για τον καθοριστικό γερμανικό κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Το αν θα τον ωφελήσει δημοσκοπικά, θα φανεί σύντομα.

