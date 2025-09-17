Στη «σκιά» της ακροδεξιάς η Γερμανία: Για πρώτη φορά το AfD πρώτο κόμμα σε δημοσκόπηση

Σε τροχιά σημαντικής ανόδου εξακολουθεί να βρίσκεται η ακροδεξιά στη Γερμανία, με το AfD να κατατάσσεται για πρώτη φορά πρώτο κόμμα σε εθνική δημοσκόπηση, λίγες μέρες μετά την ιστορική νίκη του στις τοπικές εκλογές της Βεστφαλία.

Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, το AfD ξεπέρασε τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), η οποία βρισκόταν σταθερά στην κορυφή τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27%, σημειώνοντας άνοδο δύο μονάδων σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του ίδιου ινστιτούτου. Αντίθετα, η CDU/CSU υποχωρεί στο 26%, χάνοντας μία μονάδα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15%, ενισχυμένο κατά μία μονάδα, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι με 11% και η Αριστερά με 9%, και τα δύο κόμματα σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), η οποία διατηρείται οριακά στο 5%, παραμένοντας στο κατώφλι εισόδου στην Μπούντεσταγκ. Αντίθετα, το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του ορίου, με ποσοστό 4%, αν και παρουσιάζει ελαφρά άνοδο κατά μία μονάδα.