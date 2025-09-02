Μυστήριο στους κόλπους του AfD: Σειρά θανάτων υποψηφίων προκαλεί θεωρίες συνωμοσίας

Αναταραχή στους κόλπους του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD έχει προκληθεί μετά τους θανάτους τουλάχιστον 6 υποψηφίων του τις τελευταίες ημέρες, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.

Συγκεκριμένα, οι θάνατοι έχουν δει το φως της δημοσιότητας μόλις λίγες εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η αστυνομία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια στους θανάτους, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτυπωθούν ψηφοδέλτια με τα ονόματα που θα διαδεχθούν τους θανόντες ενώ όσοι πολίτες έχουν ήδη ψηφίσει επιστολικά θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία.

Φουντώνουν οι θεωρίες συνωμοσίας στα social media

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε άρθρο στο BBC, ο αριθμός των θανάτων έχει εγείρει ερωτήματα στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου έχει επισημάνει ότι υπάρχουν υποψήφιοι και από άλλα κόμματα που έχουν αποβιώσει, συμπεριλαμβανομένων των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών.

Οι αρχικές αναφορές επικεντρώθηκαν στην είδηση ​​ότι τέσσερις από τους υποψηφίους του AfD είχαν πεθάνει, και στη συνέχεια έγινε γνωστός και ο θάνατος δύο εφεδρικών υποψηφίων, προκαλώντας μια αναταραχή θεωριών συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να καταπνίξει τις εικασίες, αναδημοσιεύοντας έναν ισχυρισμό του οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ ότι ο αριθμός των θανάτων υποψηφίων ήταν «στατιστικά σχεδόν αδύνατος».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τις φήμες ο Κέι Γκότσχαλκ, βουλευτής του κόμματος, παραδέχτηκε την Τρίτη ότι «αυτά που έχω μπροστά μου -αλλά αυτές είναι απλώς μερικές πληροφορίες- δεν υποστηρίζουν τις υποψίες προς το παρόν».

Μάλιστα, μιλώντας στο Berlin Playbook Podcast του περιοδικού Politico, σημείωσε ότι το κόμμα του ήθελε να διερευνηθούν οι υποθέσεις «χωρίς να εισέλθουν αμέσως σε θεωρίες συνωμοσίας». Τόνισε μάλιστα ότι έπρεπε να ενεργήσουν προσεκτικά με τις οικογένειες που εμπλέκονται, καθώς είχαν χάσει ένα μέλος.

Πάντως, η αστυνομία δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι οι τέσσερις αρχικοί θάνατοι οφείλονταν είτε σε φυσικά αίτια είτε η αιτία δεν αποκαλύπτεται για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας. Οι επιπλέον δύο θάνατοι έχουν περιγραφεί με παρόμοιο τρόπο.

Με το βλέμμα στις τοπικές εκλογές

Όπως σημειώνει το BBC, οι στρατηγικοί αναλυτές του AfD ελπίζουν ότι το κόμμα θα ενισχυθεί περεταίρω στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, οι οποίες θεωρούνται η πρώτη δοκιμασία για τους ψηφοφόρους από τότε που ανέλαβε την εξουσία η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Στις τελευταίες εκλογές σε κρατίδια τον Μάιο του 2022, το AfD συγκέντρωσε μόλις 5,4% σε μια περιοχή που φιλοξενεί την βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας, την κοιλάδα του Ρουρ, και έχει πληγεί από μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας.

Το AfD συγκέντρωσε 16,8% στην πολιτεία στις ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου Φεβρουάριου και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα θα μπορούσε σχεδόν να φτάσει αυτά τα ποσοστά.

