Aktor – Prodea: Επιβεβαίωσαν το τέλος του deal για τα ακίνητα –Οι 3 λόγοι για τη ματαίωση της συμφωνίας

Η συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 579,4 εκατ. ευρώ από την Aktor, που είχε συναφθεί με την Prodea, ακυρώθηκε οριστικά. Όπως ενημέρωσε η AKTOR το επενδυτικό κοινό, «παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο». Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί.

Οι τρεις λόγοι που ακυρώθηκε η συμφωνία

Πηγές της διοίκησης της Aktor εξηγούσαν τους τρεις λόγους για τους οποίους «ναυάγησε» η σχετική συμφωνία. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους o Όμιλος AKTOR ματαίωσε τη συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου επιλεγμένων ακινήτων από την Prodea ήταν η εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο κίνδυνος σημαντικής επιβάρυνσης του ισολογισμού του Ομίλου AKTOR από υψηλό δανεισμό, που θα ήταν, μάλιστα, ευεπίφορος σε πιθανή αύξηση των επιτοκίων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, και οι χαμηλές μελλοντικές υπεραξίες.

Συγκεκριμένα, συνεκτιμήθηκε από τη διοίκηση του Ομίλου για τη λήψη της απόφασης αυτής ότι η επικείμενη εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θα προσφέρει (με πολύ χαμηλότερο νέο δανεισμό) στον Όμιλο το ίδιο EBITDA που υπολογιζόταν ότι θα έδιναν τα ακίνητα της Prodea, εάν προχωρούσε η συναλλαγή - μία παραδοχή, δηλαδή, που ουδόλως επηρεάζει και, μάλιστα, διατηρεί εντός τροχιάς το business plan που είχε παρουσιάσει ο Όμιλος AKTOR τον Οκτώβριο του 2024.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ακόμη πιο καταλυτικός, σύμφωνα με πηγές της διοίκησης της ΑΚΤΩΡ. Η ολοκλήρωση του deal με την Prodea θα συνεπαγόταν την ανάληψη νέου, υψηλού δανεισμού, ύψους €600 εκατ. από τον Όμιλο, κάτι που θα αποτελούσε πλέον εν δυνάμει σοβαρό κίνδυνο, καθώς βρισκόμαστε σε μία συγκυρία όπου οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις (δασμοί κ.λπ.) και η πολιτική αστάθεια σε σημαντικές χώρες της Ευρώπης μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε υφεσιακή αύξηση των επιτοκίων - και αυτή με τη σειρά της να πλήξει πρώτα έναν σύνθετο δανεισμό αυτής της μορφής.

Ο τρίτος λόγος ήταν ότι, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της Prodea αφορούσε prime ακίνητα (με prime μισθωτές), οι προσδοκώμενες υπεραξίες από την πιθανή πώληση των ακινήτων δεν εκτιμάτο ότι θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλες στο άμεσο μέλλον.

Έτσι, η διοίκηση του Ομίλου πήρε την απόφαση να ματαιώσει τη συμφωνία, καθώς αυτή περιελάβανε μία εξαιρετικά σύνθετη χρηματοοικονομική δομή με ακριβό δανεισμό, που υπόκειτο, μάλιστα, σε επισφαλή αύξηση υφεσιακών επιτοκίων, η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα απέδιδε τα αναμενόμενα κέρδη όχι νωρίτερα από μία πενταετία, και να την αντικαταστήσει με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία, μάλιστα, θα προσφέρει στον Όμιλο σημαντικές ταμειακές ροές και θα απαιτήσει σημαντικά μικρότερη έκθεση σε ουσιωδώς φθηνότερο δανεισμό.

Η ανακοίνωση της Aktor στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:

Σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.8.2025 ανακοινώσεων της Εταιρείας αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο (η «Συμφωνία Πλαίσιο) που συνήψε με την εταιρεία Prodea («Prodea»), με την οποία η Εταιρεία, μέσω θυγατρικών της, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ανακοίνωση σχετικά με την ματαίωση της συναλλαγής για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας 579,4 εκατ. ευρώ στην Aktor εξέδωσε η Prodea. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και ως αποτέλεσμα ακυρώθηκε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.08.2025 ανακοινώσεών αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο που συνήψε με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και ήδη μετονομασθείσα σε «AKTOR Όμιλος Εταιρειών», με την οποία η Εταιρεία, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να πωλήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και, ως αποτέλεσμα, ματαιώνεται η ως άνω Συναλλαγή και θα υλοποιηθούν από τα μέρη τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Πλαίσιο. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί.