Εξάρχου: Χρυσό εξάμηνο για την Aktor – Γιατί ναυάγησε η συμφωνία με Prodea

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, στρατηγικές αποφάσεις και νέες προτεραιότητες παρουσίασε ο CEO της Aktor Group, Αλέξανδρος Εξάρχου στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.

Ράλι στα μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2025 «σκαρφάλωσε» στα 623 εκατ. ευρώ (+17%), με τα EBITDA να αγγίζουν ιστορικό υψηλό στα 65 εκατ. ευρώ (+112%). Τα καθαρά κέρδη έκλεισαν στα 17 εκατ. ευρώ (+46%), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα εκτοξεύτηκαν στα 246 εκατ. (+65%). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 382 εκατ. ευρώ (+121%), την ώρα που ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε μόλις στα 25 εκατ. ευρώ.

Γιατί δεν έγινε το mega-deal με την Prodea

Η συμφωνία-μαμούθ των 500 εκατ. ευρώ για 40 ακίνητα «πάγωσε». Όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις κάλυψε ήδη τον στόχο για σταθερές ροές, με χαμηλότερο κόστος και δανεισμό. «Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην αρχική απόφαση είχαν αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας την Prodea και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας. Τα κεφάλαια που είχαν δεσμευτεί θα κατευθυνθούν πλέον σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ.

Στροφή σε Παραχωρήσεις & Ανανεώσιμες:

Ο Όμιλος μπαίνει δυναμικά στις Παραχωρήσεις με διαπραγματεύσεις για νέες συμβάσεις και ανακοινώσεις σύντομα.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται το «πράσινο φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Στις ΑΠΕ, ο στόχος είναι χαρτοφυλάκιο 500 MW έως το 2025 και 1,3 GW έως το 2028. Ήδη έχουν αποκτηθεί το 51% της Sun Force One και 19 MW έργων στο Κιλκίς.

Curtailments στα φωτοβολταϊκά

Ο CEO αναγνώρισε το πρόβλημα των περικοπών, αλλά τόνισε πως έχει περιορισμένη επίδραση στα μεγέθη της Aktor. «Το ζήτημα θα έχει λυθεί οριστικά μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026», διαβεβαίωσε. Γνωστοποίησε πως οι νέες εξαγορές έργων ΑΠΕ έχουν γίνει με πλήρη συνυπολογισμό τόσο των ιστορικών όσο και των εκτιμώμενων μελλοντικών περικοπών, ενώ σημείωσε πως έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα έχει αντιμετωπιστεί οριστικά το ζήτημα.

Δυναμικό χαρτοφυλάκιο Παραχωρήσεων

Μετά την εξαγορά της Aktor Concessions, ο Όμιλος κατέχει τη 2η θέση στην αγορά, με έργα όπως Μορέας, Ολυμπία Οδός, Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, Aegean Motorway και νέα projects (Πύλια Οδός, Πασιφάη Οδός, φράγμα Ταυρωπού). Οι μελλοντικές εξασφαλισμένες ροές φτάνουν τα 1,22 δισ. ευρώ.