Εξάρχου στο ΟΤ Forum: «Διπλασιασμός για την Credia Bank – Νέο κεφάλαιο για την Aktor»
Ο πρόεδρος της Aktor μίλησε για τον «μονόδρομο του μετασχηματισμού», που διασφαλίζει σταθερές ροές και ανθεκτικότητα στις κατασκευές.
Για τη στρατηγική ανάπτυξη της Credia Bank και τον μετασχηματισμό της Aktor μίλησε ο πρόεδρος και CEO του ομίλου,Αλέξανδρος Εξάρχου , στο ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.
Ο κ. Εξάρχου στάθηκε ιδιαίτερα στη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας, η οποία –όπως είπε– «διπλασιάζει το μέγεθος της Credia χωρίς να απαιτηθούν νέα κεφάλαια από τους μετόχους». Παράλληλα, τόνισε πως η αποεπένδυση του ΤΧΣ θα αποφέρει για πρώτη φορά κέρδος στο ελληνικό δημόσιο από τράπεζα.
«Η Credia είναι η τράπεζα χωρίς ραντεβού, με έμφαση στις ΜμΕ και στον πελάτη. Σύντομα έρχεται rebranding και ενιαία λειτουργία», υπογράμμισε.
Aktor: Από «λήθαργο» σε τεχνικό γίγαντα
Ο επικεφαλής της Aktor ανέδειξε την εντυπωσιακή ανάκαμψη της εταιρείας:
- Παραδόθηκε τμήμα του έργου Πάτρα – Πύργος.
- Προχωρά με τρεις βάρδιες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο ολοκλήρωσης το α’ τρίμηνο του 2026.
- Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει πλέον «ξύπνιο τεχνικό θηρίο».
Στις ΑΠΕ, η Aktor ήδη διαθέτει 350 MW με στόχο τα 500 MW ως το τέλος του 2025 και άλλα τόσα υπό εκτέλεση μέσα στο 2026.
ΣΔΙΤ, εξαγορές και διεθνής παρουσία
Ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι οι συμφωνίες για Aktor Παραχωρήσεις και Prodea οριστικοποιούνται έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ στην Ρουμανία η εταιρεία «τρέχει» μεγάλα έργα υποδομών με πλεονέκτημα τα 4 TBM.
Για την Ουκρανία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής δραστηριοποίησης εφόσον δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες.
«Τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις είναι το μέλλον – εξασφαλίζουν έγκαιρη παράδοση και κερδοφορία χωρίς βάρος στους φορολογούμενους», σημείωσε.
Μετασχηματισμός και νέα γενιά
Ο πρόεδρος της Aktor μίλησε για τον «μονόδρομο του μετασχηματισμού», που διασφαλίζει σταθερές ροές και ανθεκτικότητα στις κατασκευές. «Οι ΑΠΕ είναι ασπίδα στα EBITDA και η διαφοροποίηση η μόνη λύση», τόνισε.
Κλείνοντας, έκανε αναφορά στο νέο πρόγραμμα υποτροφιών της εταιρείας: «Θέλουμε οι νέοι να βρίσκουν προοπτική εδώ και να μη φεύγουν στο εξωτερικό».