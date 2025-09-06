Εξάρχου στο ΟΤ Forum: «Διπλασιασμός για την Credia Bank – Νέο κεφάλαιο για την Aktor»

Για τη στρατηγική ανάπτυξη της Credia Bank και τον μετασχηματισμό της Aktor μίλησε ο πρόεδρος και CEO του ομίλου,Αλέξανδρος Εξάρχου , στο ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.



Ο κ. Εξάρχου στάθηκε ιδιαίτερα στη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας, η οποία –όπως είπε– «διπλασιάζει το μέγεθος της Credia χωρίς να απαιτηθούν νέα κεφάλαια από τους μετόχους». Παράλληλα, τόνισε πως η αποεπένδυση του ΤΧΣ θα αποφέρει για πρώτη φορά κέρδος στο ελληνικό δημόσιο από τράπεζα.

«Η Credia είναι η τράπεζα χωρίς ραντεβού, με έμφαση στις ΜμΕ και στον πελάτη. Σύντομα έρχεται rebranding και ενιαία λειτουργία», υπογράμμισε.

Aktor: Από «λήθαργο» σε τεχνικό γίγαντα

Ο επικεφαλής της Aktor ανέδειξε την εντυπωσιακή ανάκαμψη της εταιρείας:

Παραδόθηκε τμήμα του έργου Πάτρα – Πύργος.

Προχωρά με τρεις βάρδιες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο ολοκλήρωσης το α’ τρίμηνο του 2026.

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει πλέον «ξύπνιο τεχνικό θηρίο».

Στις ΑΠΕ, η Aktor ήδη διαθέτει 350 MW με στόχο τα 500 MW ως το τέλος του 2025 και άλλα τόσα υπό εκτέλεση μέσα στο 2026.

ΣΔΙΤ, εξαγορές και διεθνής παρουσία

Ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι οι συμφωνίες για Aktor Παραχωρήσεις και Prodea οριστικοποιούνται έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ στην Ρουμανία η εταιρεία «τρέχει» μεγάλα έργα υποδομών με πλεονέκτημα τα 4 TBM.

Για την Ουκρανία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής δραστηριοποίησης εφόσον δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες.

«Τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις είναι το μέλλον – εξασφαλίζουν έγκαιρη παράδοση και κερδοφορία χωρίς βάρος στους φορολογούμενους», σημείωσε.

Μετασχηματισμός και νέα γενιά

Ο πρόεδρος της Aktor μίλησε για τον «μονόδρομο του μετασχηματισμού», που διασφαλίζει σταθερές ροές και ανθεκτικότητα στις κατασκευές. «Οι ΑΠΕ είναι ασπίδα στα EBITDA και η διαφοροποίηση η μόνη λύση», τόνισε.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στο νέο πρόγραμμα υποτροφιών της εταιρείας: «Θέλουμε οι νέοι να βρίσκουν προοπτική εδώ και να μη φεύγουν στο εξωτερικό».