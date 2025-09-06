Επιχειρήσεις Οικονομία Αλέξανδρος Εξάρχου AKTOR Attica Bank Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Εξάρχου στο ΟΤ Forum: «Διπλασιασμός για την Credia Bank – Νέο κεφάλαιο για την Aktor»

Ο πρόεδρος της Aktor μίλησε για τον «μονόδρομο του μετασχηματισμού», που διασφαλίζει σταθερές ροές και ανθεκτικότητα στις κατασκευές.

OT
OT
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Για τη στρατηγική ανάπτυξη της Credia Bank και τον μετασχηματισμό της Aktor μίλησε ο πρόεδρος και CEO του ομίλου,Αλέξανδρος Εξάρχου , στο ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο κ. Εξάρχου στάθηκε ιδιαίτερα στη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας, η οποία –όπως είπε– «διπλασιάζει το μέγεθος της Credia χωρίς να απαιτηθούν νέα κεφάλαια από τους μετόχους». Παράλληλα, τόνισε πως η αποεπένδυση του ΤΧΣ θα αποφέρει για πρώτη φορά κέρδος στο ελληνικό δημόσιο από τράπεζα.

«Η Credia είναι η τράπεζα χωρίς ραντεβού, με έμφαση στις ΜμΕ και στον πελάτη. Σύντομα έρχεται rebranding και ενιαία λειτουργία», υπογράμμισε.

Aktor: Από «λήθαργο» σε τεχνικό γίγαντα

Ο επικεφαλής της Aktor ανέδειξε την εντυπωσιακή ανάκαμψη της εταιρείας:

  • Παραδόθηκε τμήμα του έργου Πάτρα – Πύργος.
  • Προχωρά με τρεις βάρδιες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο ολοκλήρωσης το α’ τρίμηνο του 2026.
  • Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει πλέον «ξύπνιο τεχνικό θηρίο».

Στις ΑΠΕ, η Aktor ήδη διαθέτει 350 MW με στόχο τα 500 MW ως το τέλος του 2025 και άλλα τόσα υπό εκτέλεση μέσα στο 2026.

ΣΔΙΤ, εξαγορές και διεθνής παρουσία

Ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι οι συμφωνίες για Aktor Παραχωρήσεις και Prodea οριστικοποιούνται έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ στην Ρουμανία η εταιρεία «τρέχει» μεγάλα έργα υποδομών με πλεονέκτημα τα 4 TBM.

Για την Ουκρανία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής δραστηριοποίησης εφόσον δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες.

«Τα ΣΔΙΤ και οι παραχωρήσεις είναι το μέλλον – εξασφαλίζουν έγκαιρη παράδοση και κερδοφορία χωρίς βάρος στους φορολογούμενους», σημείωσε.

Μετασχηματισμός και νέα γενιά

Ο πρόεδρος της Aktor μίλησε για τον «μονόδρομο του μετασχηματισμού», που διασφαλίζει σταθερές ροές και ανθεκτικότητα στις κατασκευές. «Οι ΑΠΕ είναι ασπίδα στα EBITDA και η διαφοροποίηση η μόνη λύση», τόνισε.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στο νέο πρόγραμμα υποτροφιών της εταιρείας: «Θέλουμε οι νέοι να βρίσκουν προοπτική εδώ και να μη φεύγουν στο εξωτερικό».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Επιχειρήσεις Οικονομία Αλέξανδρος Εξάρχου AKTOR Attica Bank Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader