Αλέξανδρος Εξάρχου στον Economist: Έως 10 Σεπτεμβρίου η συμφωνία της CrediaBank με την HSΒC Μάλτας

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank, όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΑΚTOR Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist στη Θεσσαλονίκη.

«Πριν από δυο χρόνια δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι η Παγκρήτια η οποία είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια, η Αττικής με όλο το γνωστό ιστορικό επίσης με αρνητικά ίδια κεφάλαια και η Σερρών στα όρια της πτώχευσης σήμερα θα ήταν μια τράπεζα που έχει book value μαζί με την Μάλτα 1,3 δισ., μηδενικά NPS και ίδια κεφάλαια τα οποία δεν περιλαμβάνουν αναβαλλόμενο φόρο και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ.» τόνισε ο κ. Εξάρχου σημειώνοντας πως η τεράστια επιτυχία της Μάλτας, εφόσον ολοκληρωθεί με τις τελικές υπογραφές της συμφωνίας το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου, δίνει τη δυνατότητα στο ΤΧΣ να ισχυροποιήσει την πεποίθηση ότι η κεφαλαιοποίηση αυτή τη στιγμή της CrediaBank θα αποδώσει χρήματα.

«Είναι η μόνη επένδυση του ΤΧΣ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα που το ελληνικό δημόσιο όχι μόνο θα πάρει τα λεφτά του πίσω αλλά θα έχει και σημαντικό κέρδος και αυτό πιστεύω ότι δικαιώνει και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την προσπάθεια που έκανε τότε ο κ. Χατζηδάκης να στηρίξει όχι μόνο την τράπεζα ως CrediaΒank ή ως Αττικής αλλά την ανάγκη δημιουργίας 5ου πυλώνα και την εξυγίανση των υπολοίπων τριών τραπεζών που κινδύνευαν ιδιαιτέρως και η Μάλτα είναι η εκδήλωση αυτής της δικαίωσης» προσέθεσε.

Τρεις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν με ταχύτητα τα έργα

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανέπτυξε τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρούν με ταχύτητα και χωρίς προβλήματα όλα τα δημόσια έργα νέας γενιάς.

Κατά τον κ. Εξάρχου, θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία με την οποία άπαντες προσεγγίζουν τα δημόσια έργα και κυρίως να υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: Πεδίο εργασιών για να μπορούν να το τρέξουν οι κατασκευαστικές εταιρείες, ώριμες μελέτες και σωστή χρηματοδότηση.

«Καλύτερα να καθυστερεί μια δημοπράτηση παρά να ξεκινά ένα έργο χωρίς τα απαραίτητα αυτά προαπαιτούμενα» σημείωσε ο κ. Εξάρχου, εξηγώντας πως καμία από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες δεν επιθυμεί να προκαλεί μια τεχνητή καθυστέρηση «για να πάρει κάτι ψιλά», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά στο μεγάλο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο Αλέξανδρος Εξάρχου εκτίμησε πως το έργο από κατασκευαστικής πλευράς θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος (Μάρτιος) - πιθανότατα να χρειαστούν και κάποιες επιπλέον μέρες, όπως είπε.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, τόνισε πως το υπουργείο έχει στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του για το επόμενο διάστημα μεγάλα οδικά και συγκοινωνιακά έργα ενώ ειδική αναφορά έκανε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων με τα μεγάλα έργα ύψους 2.5 δισ. που μεταφέρθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.