Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Θετική εξέλιξη η συμφωνία της CrediaBank με την HSBC Μάλτας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σχολίασε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της CrediaBank και της HSBC Μάλτας.



«Βλέπω πολύ θετικά τη δυνατότητα μιας ελληνικής τράπεζας να επεκταθεί μέσω της εξαγοράς μιας τράπεζας σε άλλη χώρα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας την κυβερνητική θέση υπέρ της ενίσχυσης και της επέκτασης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. «Πιστεύουμε γενικά στη δυνατότητα και πρέπει οι τράπεζες μας να μεγαλώνουν», συμπλήρωσε.



Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης μια αναφορά στην πρόσφατη επένδυση της UniCredit στην Alpha Bank, την οποία χαρακτήρισε επίσης ως «πολύ θετική εξέλιξη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα».



Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την επέκτασή τους στο εξωτερικό. Η αναφορά του πρωθυπουργού σηματοδοτεί την πλήρη στήριξη της πολιτείας σε κινήσεις που ενδυναμώνουν το τραπεζικό τοπίο της χώρας.