Credia Bank: Από το Χρηματιστήριο ξεκινάει το νέο κεφάλαιο της Attica Bank

Μονοπωλεί την ειδησεογραφία σε ότι αφορά τον ελληνικό τραπεζικό τομέα η Attica Bank στον κατά τα άλλα ήσυχο Αύγουστο. Μετά από την κίνηση - βόμβα για απόκτηση της HSBC Μάλτας η ελληνική τράπεζα ενημέρωσε ότι από αύριο αλλάζει σε Credia Bank η επωνυμία της στο Χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα με ενημέρωση της προς τις χρηματιστηριακές αρχές και το επενδυτικό κοινό μετά το τέλος της συνεδρίασης η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι από την 21.8.2025 αλλάζει η επωνυμία της Attica Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε "CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "CrediaBank", με σχετική απόφαση της τράπεζας.

Ταυτόχρονα θα αλλάξει και ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Τράπεζας, ο οποίος από τον υφιστάμενο ATT θα μεταβληθεί στον νέο CREDIA ενώ για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "CrediaBank S.A.".

Είχε προηγηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουλίου 2025, όπου μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η πρόταση της διοίκησης για αλλαγή της επωνυμίας από "Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" σε "CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "CrediaBank".

Πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 12.08.2025, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Τράπεζας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουλίου η CEO της Credia Bank, κα. Ελένη Βρεττού για τον όμιλο προέχει η λειτουργική συγχώνευση Attica Bank - Παγκρήτιας μέχρι το τέλος του 2025. Νωρίτερα, περίπου στα μέσα του φθινοπώρου, αναμένεται να έχουν αλλάξει οι εξωτερικές ταμπέλες αλλά και το σήμα σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων και των ΑΤΜ της τράπεζας, ενώ τότε θα αντικατασταθούν και όλες οι πιστωτικές κάρτες προκειμένου να πάρουν το νέο όνομα.

Παράλληλα, η τράπεζα δρομολογεί την ανακαίνιση και των 65 καταστημάτων της, ενώ το πρώτο κατάστημα που θα ανακαινισθεί πλήρως και θα έχει μια σύγχρονη και ευέλικτη μορφή θα είναι στην οδό Σκουφά. Υπενθυμίζεται ότι Credia Bank είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα όπου δεν χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να κλείσει ραντεβού για επίσκεψη στο κατάστημα της όπως επίσης ότι διαθέτει ταμεία που λειτουργούν καθόλη την διάρκεια του ωραρίου της Τράπεζας, κάτι που θα συνεχιστεί και στα ανακαινισμένα καταστήματα.