Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Credia Bank κάνει άλμα με την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η Credia Bank εισέρχεται σε νέα εποχή με την εξαγορά της HSBC Μάλτας. Ο μέτοχος της Thrivest Holdings, Αλέξανδρος Εξάρχου, μίλησε στο «Πρώτο Θέμα» για τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας, τις διαπραγματεύσεις που κορυφώθηκαν μέσα στον Αύγουστο, αλλά και για την ενίσχυση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της συμμετοχής του στο σχήμα.

«Με την εξαγορά, το ενεργητικό της Credia Bank θα διπλασιαστεί, φθάνοντας τα 15,3 δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο δανείων θα ξεπεράσει τα 7,3 δισ.», αναφέρει ο κ. Εξάρχου. «Το Tangible Book Value σχεδόν θα διπλασιαστεί, δικαιολογώντας την αποτίμηση της τράπεζας στα 2,5 δισ. ευρώ».

Ενισχυμένη θέση για το Δημόσιο

Ο μέτοχος της Thrivest τονίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ βγαίνει πολλαπλά κερδισμένο:

«Για πρώτη φορά το Δημόσιο θα πάρει πίσω όλα τα χρήματα που έβαλε μέσω του ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής – και μάλιστα εντός ενός έτους, με κέρδος. Το 36% που κατέχει το Υπερταμείο αποτιμάται σήμερα γύρω στα 850 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερκαλύπτει την αρχική επένδυση».

Οι διαπραγματεύσεις και το παρασκήνιο

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ταχύτατα, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Εξάρχου συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις σε Λονδίνο και Μάλτα, ενώ την κύρια διαχείριση είχε η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού

«Υπήρξε έντονη πίεση να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία. Από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία και να αναδειχθούμε preferred bidder», σημειώνει. Το due diligence ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι επικρίσεις και οι σκοπιμότητες

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που έθεσαν ερωτήματα σε εποπτικές αρχές Ελλάδας και Μάλτας, ο κ. Εξάρχου κάνει λόγο για «στοχευμένη προσπάθεια δημιουργίας εμποδίων»:

«Δεν θεωρώ τυχαίο ότι ζητήματα γνωστά και αξιολογημένα ήδη από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον SSM επανέρχονται μέσω ερωτημάτων σε ξένες αρχές, οι οποίες δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διαδικασία. Αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί παρά μόνο ως σκοπιμότητα».

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Credia Bank «ανεβαίνει κατηγορία», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο μέτοχος της Thrivest. Θα διαθέτει πλέον μέγεθος και κεφαλαιακή βάση που της επιτρέπουν να σταθεί απέναντι στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Η συμφωνία αυτή δεν είναι μόνο μια τραπεζική συναλλαγή. Είναι και μια έμπρακτη απόδειξη ότι το Δημόσιο μπορεί να αποκομίσει ουσιαστικά οφέλη από στρατηγικές συμμετοχές», καταλήγει ο κ. Εξάρχου.

Πηγή: «Πρώτο Θέμα»