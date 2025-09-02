Ελένη Βρεττού: Εντός Σεπτεμβρίου οι υπογραφές για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank

« H διαδικασία (σ.σ. εξαγοράς της HSBC Μάλτας) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εφόσον ολοκληρωθεί και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου, θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση επέκτασης της CrediaBank, για την οποία θα είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και υπερήφανοι», αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων η CEO της Credia Bank, Ελένη Βρεττού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Capital.gr και στον δημοσιογράφο Χάρη Φλουδόπουλο.

Σύμφωνα με την κα. Ελένη Βρεττού η κίνηση αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για την CrediaBank προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να αφήσει το αποτύπωμά της ως τράπεζα σε μια νέα, διεθνή και συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά. Σχετικά με την οικονομία της Μάλτας σημείωσε ότι «έχει επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα και ανάπτυξη (6% το 2024), υπεραποδίδοντας σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Παράλληλα, η Μάλτα καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και αποτελεί πλέον ένα περιβάλλον με σταθερότητα, διαφάνεια και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες».

Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς η CrediaBank θα αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη της καθώς όπως ανέφερε η CEO της ελληνικής Τράπεζας «η HSBC Μάλτας είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα της χώρας, διαθέτοντας περίπου 20% μερίδιο αγοράς. Έχει συνολικό ενεργητικό σχεδόν €8 δις, €6 δις καταθέσεις πελατών, €3 δις δάνεια, ετήσια κερδοφορία περίπου € 90εκ μετά φόρων (2024) με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου 17%.

Εάν λοιπόν η εξαγορά ολοκληρωθεί, τα οικονομικά μεγέθη της CrediaΒank, όχι απλώς θα μεγαλώσουν αλλά θα διπλασιαστούν, και θα ενισχυθούν σημαντικά όλοι οι δείκτες μας. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι το ενεργητικό της νέας Τράπεζας θα ξεπερνά πλέον τα €15 δις και εκτιμάται ότι η τελική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της CrediaBank θα ενισχυθεί κατά περίπου € 90-100 εκ. ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοί μας έχουν ήδη διπλασιάσει με αυτή την κίνηση την αξία της επένδυσής τους και νομίζω δικαιώνει με τον καλύτερο τρόπο και το ελληνικό δημόσιο και τους ιδιώτες για τη στήριξή τους το Δεκέμβριο του 2024 και την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. Επιπλέον αυτού, αυτή η αναβάθμιση μεγεθών αλλάζει τη θέση μας στο τραπεζικό οικοσύστημα και μας ανοίγει την πόρτα στις διεθνείς αγορές επίσημα».

Τέλος σε ότι αφορά σε αρνητικά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν μετά την ανακήρυξη της CrediaBank ως προτιμητέου επενδυτή η κα. Βρεττού ανέφερε: «Θα χαρακτήριζα αυτές τις φωνές κατευθυνόμενες που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα. Όλα όσα κακόβουλα και προφανώς με συγκεκριμένα κίνητρα διατύπωσαν αυτές οι "φωνές" απαντήθηκαν αναλυτικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Έχει βέβαια ενδιαφέρον πως αυτές οι "ενστάσεις" διατυπώθηκαν μόνον όταν ανακοινώθηκε ότι είμαστε προτιμητέος επενδυτής για την εξαγορά της HSBC Mάλτας και όχι νωρίτερα, καθώς όλα αυτά ήταν γνωστά εδώ και καιρό σε όλους ή ότι κρίθηκε ότι έπρεπε να τεθούν υπόψη των εποπτικών αρχών στη Μάλτα, για μια εξαγορά που ακόμη δεν έχει καν γίνει. Βέβαια σημειολογικά, εκτιμώ ότι αυτό επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική και καλή συναλλαγή για τους μετόχους μας, αλλιώς προφανώς ουδείς θα είχε ασχοληθεί».