Αλεξάνδρα Γκράβας: Το πρόβλημα υγείας στα 16 και η αφωνία - «Μετά έπρεπε να γίνει καλά και το μυαλό»

Η Αλεξάνδρα Γκράβας ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το περιστατικό που στιγμάτισε την παιδική της ηλικία. «Ήμουνα κάπως το κοριτσάκι θαύμα. Τραγουδούσα σε δικά μου σχήματα και κάποια στιγμή στα 16 μου, είχα πάθει μια λαρυγγοφαρυγγίτιδα, που παθαίνουμε όλοι και βήχουμε η οποία όμως μου είχε αφήσει ένα τραύμα πάνω στην αριστερή μου χορδή.

Δεν είχε γιάνει όλο αυτό και είχε γίνει μια χρόνια παράλυση. Θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τραγούδι και είναι νέοι και δεν έχουν εμπειρία πως όταν έχεις πρόβλημα με τις χορδές σου πας σε φωνίατρο, δεν πας σε ΩΡΛ. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε στη ζωή μου ένας φωνίατρος που με έκανε καλά, αλλά αυτό το καλά δεν έγινε έτσι μέσα σε μια νύχτα, ούτε με ένα χάπι, χρειάστηκε ενάμισης χρόνος αφωνίας».

Έξι μήνες λογοθεραπείας

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα κοντράλτο θυμήθηκε το πόσο καιρό της πήρε να επανέλθει, αφού χρειάστηκε να κάνει και μαθήματα λογοθεραπείας. «Πήγαινα κάθε μήνα με το τρένο από το σπίτι μου στη Φρανκφκούρτη στον γιατρό και απλώς άνοιγα το στόμα μου. Κάθε μήνα μου έλεγαν “πήγαινε σπίτι”. Μια μέρα όμως μου είπε, “μιλήστε”. Έγινα καλά, αλλά μετά έπρεπε να γιάνει και το μυαλό, έπρεπε να γιάνει όμως και όλο το σώμα.

Έμαθα να ξαναμιλάω μετά από έξι μήνες λογοθεραπείας και μετά έπρεπε να βρω μια καλή δασκάλα. Και όλοι μου έλεγαν πρέπει να πας στην τάδε δασκάλα στο Λονδίνο και αυτό έκανα. Τα παράτησα όλα, και είπα στη μαμά μου: “εκεί πρέπει να πάω”.