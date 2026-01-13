Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Είμαι δύσκολη περίπτωση, έχω κι ένα παιδί, δεν είμαι και το κελεπούρι»

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ήταν καλεσμένος στο “Happy day” και μίλησε για τη σχέση που έχει με τον γιο του, αλλά και το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη ζωή του μετά το διαζύγιο που πήρε με τη Λένα Δροσάκη. «Με τον Αναστάση έχουμε αναπτύξει μια ωραία σχέση, θέλω να πιστεύω. Συζητάμε, λέμε τα δικά μας, κάνουμε τα δικά μας, είμαστε πολύ της βόλτας, πολύ της εκδρομής, προσπαθώ να φτιάχνω έτσι το πρόγραμμά μου ώστε να είμαι κοντά του.

Κάποιες φορές είμαι υπερπροστατευτικός, αλλά από τα παιδιά μαθαίνουμε ότι πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται και να μην είμαστε τόσο παρεμβατικοί».

«Δεν κάθομαι να ψάξω όπως όταν ήμουν πιτσιρικάς»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν μαθαίνουμε κάτι για την προσωπική του ζωή, όχι επειδή κρύβει κάτι, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάτι! «Δεν κρύβω τίποτα. Γιατί να κρύψω; Έκρυβα ποτέ κάτι; Τώρα κλείνουμε τρία χρόνια από το διαζύγιο. Η ζωή τα φέρνει και κουμπώνουν τα πράγματα. Προς το παρόν υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι μετά την καταιγίδα, που ήταν δυνατή, γιατί ήρθαν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας και προσπαθούμε -το λέω και για την πρώην σύζυγό μου- να είμαστε κοντά στο παιδί, να είμαστε από πάνω και να φροντίζουμε.

Έχουμε καλή επικοινωνία. Μέχρι και κοινές διακοπές μπορεί να τύχει να κάνουμε, γιατί το παιδί αυτό θέλει, να νιώθει ασφάλεια και να βλέπει καλά τους γονείς του. Δεν ψάχνω κάτι. Οδεύω κοντά στα 50, δεν κάθομαι να ψάξω όπως όταν ήμουν πιτσιρικάς. Το βασικό είναι να υπάρχει συνεννόηση, επικοινωνία, κατανόηση. Είμαι δύσκολη περίπτωση, μην ξεχνάς έχω κι ένα παιδί. Θεωρητικά δεν είμαι και το κελεπούρι».