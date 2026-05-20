Αλεσάντρα Μουσολίνι: «Χρυσή» νικήτρια στο ιταλικό Big Brother η εγγονή του Ντούτσε

Μια απρόσμενη τηλεοπτική επιστροφή πραγματοποίησε η Αλεσάντρα Μουσολίνι, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στην celebrity εκδοχή του «Big Brother» στην Ιταλία, ύστερα από έναν μαραθώνιο μηνών μπροστά στις κάμερες.

Η 63χρονη πρώην ευρωβουλευτής και πολιτικός, γνωστή τόσο για τη δημόσια πορεία της όσο και για το βαρύ ιστορικό επώνυμο που φέρει, επικράτησε στον μεγάλο τελικό του «Grande Fratello VIP», αφήνοντας πίσω της 14 ακόμη διαγωνιζόμενους μετά από περίπου 1.500 ώρες τηλεοπτικής προβολής.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα ιταλικά social media, καθώς η παρουσία της Μουσολίνι στο reality είχε ήδη συγκεντρώσει σημαντική δημοσιότητα από την πρώτη στιγμή.

«Έζησα τα πάντα στο έπακρο. Ήμουν ο εαυτός μου. Δεν μετανιώνω για τίποτα», δήλωσε αμέσως μετά τη νίκη της στον τηλεοπτικό σταθμό Canale 5 της Mediaset, εμφανώς συγκινημένη.

Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, με την ίδια να ανακοινώνει ότι το μισό ποσό θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Από τη Βουλή στα τηλεοπτικά πλατό



Η Αλεσάντρα Μουσολίνι υπήρξε επί χρόνια ενεργό πρόσωπο της ιταλικής πολιτικής σκηνής, έχοντας θητεύσει τόσο στο ιταλικό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή μέσα από νεοφασιστικό πολιτικό σχηματισμό, ενώ αργότερα εντάχθηκε στη Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Το 1992, εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εκλογική περιφέρεια Νάπολης-Καζέρτα, με το ψηφοδέλτιο του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος. Επανεκλεγείσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διετέλεσε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια γερουσιαστής με τη Φόρτσα Ιτάλια και τη Λέγκα.

Εγκατέλειψε την πολιτική το 2020 για να αφοσιωθεί στον κόσμο της ψυχαγωγίας και της τηλεόρασης. Είναι παντρεμένη με τον Μάουρο Φλοριάνι από το 1989 και έχει τρία παιδιά: την Κατερίνα, την Κλαρίσα και τον Ρομάνο.

Ωστόσο, πριν από την πολιτική, είχε ήδη διαγράψει πορεία στον χώρο της showbiz ως μοντέλο, τραγουδίστρια και ηθοποιός — μια πλευρά της καριέρας της που φαίνεται πως επανέφερε μέσα από τη συμμετοχή της στο reality.

Δεν ήταν μάλιστα η πρώτη της τηλεοπτική εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Το 2020 είχε συμμετάσχει και στο «Ballando con le stelle», την ιταλική εκδοχή του «Dancing with the Stars», καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Ένα επίθετο που εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις



Η δημόσια εικόνα της παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικογενειακή της ιστορία. Η Αλεσάντρα είναι κόρη του Ρομάνο Μουσολίνι, του μικρότερου γιου του Μπενίτο Μουσολίνι, του φασίστα δικτάτορα που σημάδεψε την ιστορία της Ιταλίας τον 20ό αιώνα και της πρώτης συζύγου του, της Μαρία Σικολόνε, αδελφής της σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Σοφία Λόρεν.

Η ίδια σε δηλώσεις της έχει τονίσει ότι έχει δώσει μάχες για το επίθετό της, επισημαίνοντας ότι για να επιβιώσει κανείς πρέπει να έχει συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία. Ωστόσο, μόνο χαμένη δεν έχει βγει! Η νίκη της στο «Grande Fratello VIP» της ανοίγει διάπλατα τους επαγγελματικούς ορίζοντες αφού ήδη δέχεται βροχή προτάσεων για συμμετοχή σε τηλεοπτικές παραγωγές.

