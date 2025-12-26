Αλεξανδρινό: Το φυτό που «αναγγέλλει» τα Χριστούγεννα

Λίγα φυτά έχουν συνδεθεί τόσο έντονα με τα Χριστούγεννα όσο το Αλεξανδρινό. Με τα χαρακτηριστικά κόκκινα και πράσινα φύλλα του, πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στον εορταστικό στολισμό, σηματοδοτώντας ανεπίσημα την έναρξη της πιο μαγικής περιόδου του χρόνου.

Το Αλεξανδρινό συναντάται παντού: Κρεμασμένο στην εξώπορτα, πάνω από το τζάκι, στο κέντρο του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με κεριά ή ως εντυπωσιακό στεφάνι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η εμφάνισή του στα σπίτια και τις βιτρίνες θεωρείται το «σήμα» πως τα Χριστούγεννα πλησιάζουν.

Το φυτό με τα πολλά ονόματα

Το Αλεξανδρινό είναι γνωστό και ως Αστέρι της Βηθλεέμ ή Ποϊνσέτια, ενώ η επιστημονική του ονομασία είναι Euphorbia pulcherrima, δηλαδή «Ευφορβία η κομψοτάτη». Τα έντονα κόκκινα φύλλα του, σε συνδυασμό με τις πράσινες και κίτρινες αποχρώσεις, το καθιστούν ιδανικό σύμβολο της εορταστικής ατμόσφαιρας.

Το φυτό Αλεξανδρινό / Φωτ.: Eurokinissi

Πώς συνδέθηκε με τα Χριστούγεννα

Η ιστορία του Αλεξανδρινού, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ξεκινά πριν από περίπου 200 χρόνια. Ο Joel Poinsett, πρώτος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μεξικό, εντυπωσιάστηκε από το φυτό και το μετέφερε στην Αμερική την περίοδο των Χριστουγέννων. Η εποχική ανθοφορία του και η εντυπωσιακή του όψη το ανέδειξαν γρήγορα σε σύμβολο των γιορτών, ρόλος που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Παράδοση και συμβολισμός

Στην Ελλάδα, η κατασκευή στεφανιών έχει βαθιές ρίζες και συνδέεται με παλαιότερες, ακόμη και αρχαίες, εορταστικές παραδόσεις. Το σχήμα του αστεριού παραμένει κυρίαρχο, είτε στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου είτε ως φωτεινό σύμβολο σε πλοία και κτίρια. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές χώρες το Αλεξανδρινό αποκαλείται «Αστέρι της Βηθλεέμ», ενώ στη Γαλλία είναι γνωστό ως «Etoiles de Noël» – τα αστέρια των Χριστουγέννων.

Μια ημέρα αφιερωμένη στο Αλεξανδρινό

Η 12η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αλεξανδρινού, ακριβώς δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Μια συμβολική ημερομηνία που υπενθυμίζει πως, χωρίς το χαρακτηριστικό αυτό φυτό, τα Χριστούγεννα ίσως να μην είχαν την ίδια λάμψη.

Έτσι, το Αλεξανδρινό δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό φυτό, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της χριστουγεννιάτικης παράδοσης, φορτισμένο με ιστορία, συμβολισμό και εορταστική μαγεία.