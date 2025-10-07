Αλέξανδρος Εξάρχου: O AKTOR εισέρχεται στην δεύτερη φάση της νέας πορείας του

Ένα νέο, δεύτερο, κεφάλαιο ανοίγει για τον Όμιλο Όμιλο AKTOR μετά και από την χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Αν μπορεί κανείς να συνοψίσει τα σημαντικότερα σημεία του πρώτου, υπό την νέα ηγεσία υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου αυτά θα ήταν η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του «παλιού» Άκτωρα κυρίως στην παραγωγή έργου και στους χρόνους παράδοσης τους, η ομαλή απορρόφηση του από την Intkrakat και η δημιουργία του σημερινού ομίλου ο οποίος παρουσιάζει μια σταθερά κερδοφόρα πορεία.

Η ενέργεια στο επίκεντρο

Ο δεύτερος κύκλος ανάπτυξης, όπως τον παρουσίασε χθες ο κ. Εξάρχου σε δημοσιογραφική ενημέρωση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, θα έχει στο προσκήνιο κυρίως τον τομέα της ενέργειας. Το ενδιαφέρον θα είναι για την απόκτηση περισσότερων πάρκων ΑΠΕ αλλά και η αποθήκευση ενέργειας μπαταρίες, και για αυτό κοιτάζουν προσεκτικά όσα σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η λιανική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι προς το παρόν ελκυστική, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα στο μέλλον, όπως σημείωσε ο κ Εξάρχου.

Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ισχύος περίπου 2,4GW, εκ των οποίων 1,4GW είναι σε έργα από ΑΠΕ, ενώ σε λειτουργία είναι αιολικά και φωτοβολταϊκά 280MW. Η στόχευση είναι τα operating έργα το 2026 να έχουν ισχύ 500MW και άλλα τόσα να είναι ready to build, ώστε το 2028 το σύνολο να είναι 1.300MW.

Η επιλογή της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Νωρίτερα στην τοποθέτηση του στην Γενική Συνέλευση ο κ. Εξάρχου σχολίασε και τη ματαίωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων από την εταιρεία Prodea, σημειώνοντας ότι κατά την περίοδο που είχε ληφθεί η απόφαση εξαγοράς, η πιθανότητα απόκτησης ενός χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων αντίστοιχο με εκείνο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις θεωρείτο πολύ μακρινό ενδεχόμενο και γι’ αυτό είχε κριθεί ότι η ασφαλέστερη επιλογή για την παραγωγή νέων ροών εσόδων, ήταν η επένδυση στα ακίνητα – ακόμη και μέσω μίας δύσκολης συμφωνίας, με υψηλό δανεισμό, όπως εκείνης της Prodea.

Ωστόσο, όταν προέκυψε η ευκαιρία απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η διοίκηση του Ομίλου άρχισε να έχει δεύτερες σκέψεις για την συναλλαγή με την Prodea, καθώς οι παραχωρήσεις θα συνέβαλαν σε παρόμοιους επιχειρηματικούς στόχους, χωρίς τον υψηλό δανεισμό και το τίμημα που συνόδευαν την εξαγορά των ακινήτων.

Στην δημοσιογραφική ενημέρωση ο κ. Εξάρχου διευκρίνησε ότι ο όμιλος σήμερα εξετάζει εξαγορά ενός μόνο ακινήτου. «Η απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων γίνεται πια ad hoc. Υπάρχουν σκέψεις για επιλεκτική απόκτηση ακινήτων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα προχωρήσουμε σε φαραωνικές εξαγορές», επισήμανε ο CEO του ομίλου.

Η στόχευση στις κατασκευές

Στην ενημέρωση ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε και για την επόμενη ημέρα στον τομέα των κατασκευών και κυρίως στις στοχεύσεις του ομίλου. Όπως σημείωσε "τα επόμενα έργα θα αφορούν παραχωρήσεις, κυρίως μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων, για την ανακούφιση της Αττικής από το κυκλοφοριακό, αλλά και νέες συμβάσεις παραχώρησης στην αγορά της Ρουμανίας, στις οποίες θα είμαστε παρόντες. Επίσης, σημαντικός θα είναι ο όγκος των έργων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας".