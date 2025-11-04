Στρατηγικό ενεργειακό deal: ΑΚΤΩΡ - ΔΕΠΑ συμμαχούν για μεταφορά LNG

Σε μία στρατηγική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προχώρησαν ο όμιλος AKΤΩΡ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, ιδρύοντας τη νέα εταιρεία ATLANTIC SEE LNG TRADE Α.Ε.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΚΤΩΡ συμμετέχει στη νέα εταιρική δομή με ποσοστό 60%, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατέχει το υπόλοιπο 40%. Η κοινοπραξία στοχεύει να εξελιχθεί σε κομβικό παράγοντα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού διαύλου.

Η νέα εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (με διακριτικό AS LNG) συστήθηκε την Τρίτη 4/11/25 με έδρα την Παιανία και μετόχους τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, που πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στον τομέα προμήθειας φυσικού αερίου ενώ πλέον εξελίσσεται σε ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη ενεργειακή επιχείρηση, και την ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ - του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, που ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.