Αλέξανδρος Ρήγας: «Σε προηγούμενες δεκαετίες το χιούμορ μπορεί να ήταν πηγή πόνου για κάποιους»

Ο Αλέξανδρος Ρήγας μίλησε για την πολιτική ορθότητα και το μέτρο στην κωμωδία και εξήγησε ότι πολλά από αυτά που και ο ίδιος έγραφε στα σενάρια σειρών του, σε παλαιότερες δεκαετίες, σήμερα δεν θα είχαν θέση καθώς τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν και μάλιστα όπως παραδέχεται αυτόν τον βρίσκει σύμφωνο.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα έγραφα τα ίδια πράγματα. Και να είχαμε την επιθυμία να συνεχίσουμε τον δρόμο που άνοιξε η δεκαετία του 1990 στην κωμωδία δεν θα μας το επέτρεπαν οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Όσο και αν αυτό είναι εγκλωβιστικό, πιστεύω ότι είναι σε σωστό δρόμο. Μέσα στην αναρχία και την ελευθερία ή την ελευθεριότητα πολλές φορές που αντιμετωπίζαμε το χιούμορ, την ατάκα ή το σχόλιο στις κωμωδίες του 1990 μέχρι και τις αρχές του 2000 ενδεχομένως να υπήρξε και προσβολή για κάποιους ανθρώπους ή να ήταν και πηγή πόνου για κάποιους ανθρώπους.

Μεγαλώνοντας και αποκτώντας ενσυναίθηση πολλά πράγματα δεν θα τα ακουμπούσα. Το χιούμορ να φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο που να μην πονάει κάποιους ανθρώπους. Άρα το μέτρο είναι αυτό» εξομολογήθηκε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».