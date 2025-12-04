«Αλέξη, ντύνεσαι σαν εισπράκτορας...»

Νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα λογής λογής πηγαδάκια στη Βουλή, ιδίως τα ΣΥΡΙΖΑικά, είναι η χθεσινοβραδινή παρουσίαση της «Ιθάκης», με τo κουβεντολόι να φτάνει μέχρι και στις… ενδυματολογικές επιλογές του συγγραφέα.

Βουλευτής επαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστός για το στυλ του, καθώς είναι πάντα προσεγμένος εντός και εκτός Κοινοβουλίου, αποκάλυψε στους συνομιλητές του πως ο ίδιος ήταν που συνέστησε πριν από πολλά πολλά χρόνια τον προσωπικό του ράφτη στον Αλέξη Τσίπρα.



«Επειδή ντύνεσαι σαν εισπράκτορας, έλα να σε πάω εγώ στον κατάλληλο άνθρωπο!», είχε πει τότε χαριτολογώντας στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έκτοτε δεν τον αλλάζει. Ο συγκεκριμένος ράφτης έλκει την καταγωγή από τη Λάρισα και το ραφείο του βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτό που κάνει τη δουλειά του να ξεχωρίζει μάλιστα είναι τα μεγάλα πέτα στα σακάκια.



Εν ολίγοις: σουρ μεζούρ (πολιτικό) κοστούμι.