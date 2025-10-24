Αλέξης Τσίπρας: Ο αστρολογικός του χάρτης και οι πολιτικές εξελίξεις για το 2026

Ο Αλέξης Τσίπρας γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1974 στην Αθήνα και ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα, ένα ζώδιο που συνδέεται με τη δύναμη, την ηγεσία, τη δημιουργικότητα και την δίψα για αναγνώριση και καταξίωση. Ο Ωροσκόπος του στους Διδύμους του χαρίζει πνευματική εγρήγορση, ευελιξία και επικοινωνιακό ταλέντο – στοιχεία που εξηγούν την ικανότητά του να «διαβάζει» και να προσαρμόζεται εύκολα στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Ο Ερμής, κυβερνήτης του αστρολογικού του χάρτη, από το ζώδιο του Καρκίνου, φανερώνει έναν άνθρωπο που σκέφτεται και επικοινωνεί με το συναίσθημα. Ο τρόπος του είναι άμεσος και ενστικτώδης, γεγονός που τον βοηθά να αγγίζει το συναίσθημα του κόσμου.

Η Σελήνη του στον Σκορπιό προσδίδει έντονο συναισθηματικό βάθος, ισχυρή διαίσθηση και στρατηγική, επίμονη σκέψη – τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Ωστόσο, δυσκολεύεται να δείξει πλήρη εμπιστοσύνη προς τους άλλους, λειτουργεί καχύποπτα, κρυφά ή και παρασκηνιακά ενώ έχει αυξημένη την ανάγκη να ελέγχει το περιβάλλον του.

Η παρουσία του Ερμή, της Αφροδίτης και του Κρόνου στον Καρκίνο, στον 2ο οίκο του, φανερώνει έναν άνθρωπο με βαθιά ανάγκη για ασφάλεια, που δίνει μεγάλη σημασία στα υλικά και συναισθηματικά του στηρίγματα. Το τρίγωνο με τον Δία στους Ιχθύες ενισχύει την έμπνευση, το όραμα και τη δυνατότητά του να εμπνέει συλλογικά ιδανικά.

Ο Άρης στην Παρθένο, στον 4ο οίκο, δηλώνει εργατικότητα, μεθοδικότητα και εμμονή στη λεπτομέρεια. Ωστόσο, το τετράγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα στον Τοξότη δείχνει εσωτερικές αντιφάσεις: ανάμεσα στη ρεαλιστική πράξη και στο ιδεαλιστικό όραμα. Ανά περιόδους μπορεί να λειτουργεί με αστάθεια ή αναβλητικότητα, να είναι ευάλωτος στον επηρεασμό ή να διχάζεται ως προς τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις του. Πρόκειται για όψη που δείχνει άνθρωπο που συχνά «παρασύρεται» από το όραμα ή από το συναίσθημα, παραμερίζοντας τη ρεαλιστική αξιολόγηση ή και προσέγγιση των γεγονότων.

Το Μεσουράνημά του στον Υδροχόο, σε τρίγωνο με τον Ουρανό στον Ζυγό, τον συνδέει άμεσα με την πολιτική και τη συλλογική δράση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως «εκπροσώπου της αλλαγής», αποτελεί τον δείκτη του ωροσκοπίου του που αναμφίβολα φανερώνει ότι η πολιτική στην ζωή του δεν ήρθε τυχαία αλλά είναι ο προορισμός του!

Ο Ποσειδώνας σε αντίθεση με τον Ωροσκόπο καθιστά τη δημόσια εικόνα του σύνθετη και μεταβαλλόμενη. Άλλοτε εξιδανικεύεται, άλλοτε αμφισβητείται έντονα, ανάλογα με το κοινωνικό κλίμα και τις προσδοκίες του κοινού – ή ακόμα και από τις προσδοκίες που ο ίδιος δημιουργεί. Η όψη αυτή του χαρίζει συναισθηματική απήχηση, ωστόσο τον καθιστά ευάλωτο σε παρεξηγήσεις, ψευδαισθήσεις και παραπλανήσεις. Συχνά μπορεί να εμπιστεύεται ανθρώπους ή συνεργάτες που δεν είναι τόσο διαφανείς όσο φαίνονται, ή να παρασύρεται από υποσχέσεις και καταστάσεις που αποδεικνύονται ασταθείς (και το αντίστροφο ωστόσο). Την ίδια στιγμή, αυτή η ενέργεια του επιτρέπει να αγγίζει τις μάζες μέσα από το συναίσθημα και το όραμα — ακόμη κι αν κάποιες φορές βιώνει περιόδους σύγχυσης ή απογοήτευσης που συνοδεύουν την πολιτική του πορεία.

EUROKINISSI

Ο Αστρολογικός Ορίζοντας του Αλέξη Τσίπρα – Από τον Νοέμβριο 2025 ως το 2026

Ο Νοέμβριος του 2025 σηματοδοτεί μια φάση σταδιακής επανεμφάνισης και επικοινωνιακής ανάκαμψης για τον Αλέξη Τσίπρα. Από τις 20 Νοεμβρίου, με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού σε σύνοδο με τη γενέθλια Σελήνη του, το όνομά του ακούγεται ολοένα και πιο έντονα. Την ίδια περίοδο, ο Ερμής ανάδρομος στον Σκορπιό ενεργοποιεί υποθέσεις του παρελθόντος και τον ωθεί να επανεξετάσει στρατηγικά σχέδια που επεξεργαζόταν εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, με την πιθανή κυκλοφορία του βιβλίου του, τον επαναφέρει στο προσκήνιο, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις.

Από τις 20 Νοεμβρίου έως το τέλος της χρονιάς, το σκηνικό χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακές κινήσεις, δηλώσεις, επαναπροσδιορισμό ρόλου και ανασύνταξη δυνάμεων. Η πορεία του δείχνει να εισέρχεται σε νέα φάση σχεδιασμού, με έντονη δραστηριοποίηση στο παρασκήνιο και επαφές σε πολιτικό επίπεδο.

Από τα τέλη Ιανουαρίου 2026, το κλίμα αλλάζει ριζικά. Ο Ερμής, ο Άρης και ο Πλούτωνας από τον Υδροχόο θα βρεθούν σε αντίθεση με τον Ήλιο του στον Λέοντα, φέρνοντας κρίσιμες αποφάσεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις και σημαντική ενεργοποίηση της πολιτικής του δραστηριότητας. Πρόκειται για περίοδο έντονης κινητικότητας, ανταγωνισμού αλλά και αναμέτρησης δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά, οι ευνοϊκές όψεις του Κρόνου από τους Ιχθύες (τρίγωνο με τη Σελήνη του) και του Ουρανού από τον Ταύρο (εξάγωνο με τη Σελήνη του) του χαρίζουν ανθεκτικότητα, αυτοσυγκράτηση και σταθερή ανασυγκρότηση σε νέο, πιο ώριμο και οργανωμένο πλαίσιο.

Ο Μάρτιος του 2026 προδιαγράφεται ως μήνας–σταθμός για τον Τσίπρα. Ο Δίας από τον Καρκίνο σχηματίζει σύνοδο με τον Ερμή του, κυβερνήτη πλανήτη του ωροσκοπίου του, ανοίγοντας έναν κύκλο ευκαιριών, αποφάσεων και δημόσιας προβολής. Είναι περίοδος όπου μπορεί να παρουσιάσει το όραμα, τις νέες ιδέες ή τις συνεργασίες του, επαναπροσδιορίζοντας την πολιτική του ταυτότητα και το μήνυμά του προς την κόσμο.

Παράλληλα, ο Κρόνος από τον Κριό σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο του στον Λέοντα, σταθεροποιώντας τα βήματά του και τις πολιτικές του κινήσεις. Ωστόσο, ο Πλούτωνας από τον Υδροχόο, κορυφώνοντας την αντίθεσή του με τον Ήλιο, σηματοδοτεί μια φάση βαθιάς δοκιμασίας και μεταμόρφωσης, όπου θα χρειαστεί να διαχειριστεί ισχυρές δυνάμεις αλλαγής — είτε ως πρωταγωνιστής είτε ως ρυθμιστικός παράγοντας.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ανοίγει νέο κεφάλαιο πολιτικής αναγέννησης. Ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιο του Λέοντα, σχηματίζοντας σύνοδο με τον Ήλιο του, γεγονός που ενισχύει τη δημοφιλία, την επιρροή και την αυτοπεποίθησή του. Παράλληλα, το τρίγωνο του Ουρανού στους Διδύμους με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο επηρεάζει θετικά τον Ήλιο του, ενδυναμώνοντας τον ρόλο του μέσα σε ένα νέο, πιο σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο.

Ο αστρολογικός του χάρτης δείχνει ότι από το 2026, και ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο, ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιστρέφει απλώς στη δημόσια σκηνή — επιστρέφει με σκοπό. Παραμένει παίκτης–κλειδί στη νέα πολιτική σκακιέρα που διαμορφώνεται, σε μια χρονιά που αναμένεται να φέρει ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.