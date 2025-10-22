Ζώδια Νοεμβρίου 2025: Μηνιαίες αστρολογικές προβλέψεις

Ο Νοέμβριος ξεκινά δυναμικά, φέρνοντας ανατροπές και απρόβλεπτες εξελίξεις που αλλάζουν τη ροή των πραγμάτων. Ό,τι πίστευες πως είναι δεδομένο, αυτό το μήνα θα πάρει άλλη μορφή· όχι απαραίτητα για να σε αποσταθεροποιήσει, αλλά για να σε βοηθήσει να ξαναβρείς τον αληθινό σου ρυθμό. Είναι ένας μήνας που «ξυπνά» επιθυμίες, αναμοχλεύει το παρελθόν και φωτίζει νέους δρόμους που ίσως δεν είχες φανταστεί.

Σε συλλογικό επίπεδο, το τοπίο δείχνει εκρηκτικό και έντονο: πολιτικές αντιπαραθέσεις, κοινωνικές αναταράξεις και ειδήσεις που φέρνουν στο φως κρυμμένες αλήθειες. Κι όμως, πίσω από κάθε αναστάτωση κρύβεται και η ευκαιρία της αλλαγής. Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας κάθαρσης — όπου ό,τι τελειώνει, ανοίγει τον χώρο για κάτι ουσιαστικότερο να ξεκινήσει.

Τα σημαντικά αστρολογικά γεγονότα του Νοεμβρίου

Ο Ουρανός επιστρέφει στον Ταύρο (μέχρι τον Απρίλιο 2026), υπενθυμίζοντάς μας πως τίποτα δεν μένει σταθερό και δοκιμάζοντας οικονομία και αξίες.

Ο Ανάδρομος Ερμής (10–30/11) επαναφέρει ζητήματα του παρελθόντος δεν λείπουν όμως οι καθυστερήσεις, τα μπερδέματα, η έλλειψη καλής επικοινωνίες και οι «γκάφες» που θα προκαλούν εκνευρισμούς.

Τα Μεγάλα Τρίγωνα Νερού (Ήλιος–Δίας–Κρόνος και Αφροδίτη–Δίας–Κρόνος): οι όψεις αυτές στην πορεία του μήνα θα προσφέρουν συναισθηματική ίαση, ροή και πρακτικές λύσεις.

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό (20/11) υπόσχεται αναγέννηση μέσα από το τέλος ενός κύκλου!

Ο Άρης από τον Τοξότη πυροδοτεί τη δράση, το ρίσκο και την τόλμη θα χρειαστεί ωστόσο να τιθασεύσουμε την επιπολαιότητα και την βιασύνη!

Κριός Νοέμβριος 2025: Ο Μήνας της Τόλμης και της Επέκτασης

Ένας δραστήριος, ενθουσιώδης και περιπετειώδης Νοέμβριος ανοίγεται μπροστά σου, Κριέ μου! Ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου ο Άρης περνά στον Τοξότη και σου χαρίζει τόλμη, αισιοδοξία και διάθεση για νέα ξεκινήματα. Η ενέργειά σου ανανεώνεται και νιώθεις έτοιμος να διευρύνεις τους ορίζοντές σου μέσα από ταξίδια, εκπαίδευση ή επαγγελματικές συνεργασίες με άτομα του εξωτερικού.

Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη από τον Ζυγό ενισχύει τις σχέσεις σου και φέρνει αρμονία σε συνεργασίες. Από εκεί και έπειτα, περνώντας στον Σκορπιό, φουντώνει τα πάθη αλλά και τις οικονομικές σου φιλοδοξίες — και πράγματι μπορείς να προσελκύσεις περισσότερο χρήμα, αρκεί να αποφύγεις το ρίσκο και τις παρορμητικές κινήσεις. Η Πανσέληνος στις 5/11 στον Ταύρο βοηθά να κλείσεις οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ η Νέα Σελήνη στις 20/11 στον Σκορπιό φέρνει μια ξαφνική ευκαιρία κέρδους ή βαθύτερης συναισθηματικής ένωσης, στην οποία όμως θα χρειαστεί να μην βιαστείς!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με τον Ερμή ανάδρομο (10–30/11), κράτα ψυχραιμία στις αποφάσεις και διπλοτσέκαρε συμφωνίες. Είναι μήνας που σε ωθεί να τολμήσεις, αλλά με στρατηγική και επίγνωση.

Ταύρος – Νοέμβριος 2025: Αλλαγές, Αφύπνιση και Νέα Ξεκινήματα

Ο Νοέμβριος φέρνει ένα ισχυρό κύμα αλλαγών και αφύπνισης για εσένα, Ταύρε μου! Ο Ουρανός επιστρέφει στο ζώδιό σου στις 8/11, όπου θα παραμείνει έως τον Απρίλιο του 2026, εγκαινιάζοντας μια περίοδο ριζικών ανατροπών, απελευθέρωσης και νέων εμπειριών που θα σε βγάλουν από τη ζώνη άνεσης. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απαλλαγείς από σχέσεις, καταστάσεις ή συνήθειες που σε κρατούν πίσω.

Η Πανσέληνος στις 5/11 στο ζώδιό σου σε ωθεί να κλείσεις κύκλους, να πάρεις αποφάσεις και να θέσεις νέα όρια σε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα. Από τις 4/11 ο Άρης περνά στον Τοξότη, δυναμώνοντας τον ερωτισμό σου και φέρνοντας πάθος αλλά και έντονες διεκδικήσεις γύρω από τα οικονομικά σου. Η Αφροδίτη, κυβερνήτης σου, από τις 6/11 στον Σκορπιό στρέφει το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις — ευνοεί τις νέες γνωριμίες, αλλά και βαθιές, ουσιαστικές ενώσεις.

Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στο Σκορπιό, σε όψη με τον Ουρανό, φέρνει ξαφνικές εξελίξεις σε συνεργασίες ή σχέσεις που σε ανανεώνουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με τον Ερμή ανάδρομο (10–30/11), δείξε προσοχή σε υπογραφές εγγράφων, οικονομικές διαπραγματεύσεις ενώ να αναμένεις κάποιες επανασυνδέσεις με άτομα του παρελθόντος.

Δίδυμοι – Νοέμβριος 2025: Σχέσεις σε Επανεξέταση και Νέα Ισορροπία

Ένας έντονος και μαχητικός Νοέμβριος ανοίγεται μπροστά σου, Δίδυμέ μου! Με τον Άρη απέναντί σου, στον Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπαίνουν στο προσκήνιο με εξελίξεις που δεν θα σε αφήσουν αδιάφορο. Από τη μία υπάρχει πάθος, ενθουσιασμός και έντονη επικοινωνία, από την άλλη όμως και συγκρούσεις ή αντιπαραθέσεις που χρειάζονται διπλωματία.

Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, θα κινείται φαινομενικά ανάδρομος από τις 10 έως τις 30/11 — πρώτα στον Τοξότη (10–19/11), δημιουργώντας παρεξηγήσεις και αναποδιές στις σχέσεις σου, και στη συνέχεια στον Σκορπιό (20–30/11), προκαλώντας καθυστερήσεις και πίεση στην καθημερινότητα ή στα εργασιακά σου. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και λεκτικές αντιδράσεις· χρησιμοποίησε τη διορατικότητά σου για να αντιληφθείς τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τα λόγια των άλλων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πρώτη εβδομάδα του μήνα είναι πιο ερωτική και επικοινωνιακή, ενώ αργότερα η προσοχή σου στρέφεται σε πρακτικά ζητήματα και στις τρέχουσες υποχρεώσεις σου. Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στο Σκορπιό σου δίνει την ευκαιρία για μια ουσιαστική επανεκκίνηση σε θέματα φυσικής κατάστασης, αλλαγή ρουτίνας ή και σε εργασία εργασίας.

Καρκίνος – Νοέμβριος 2025: Έρωτας και Δημιουργία

Καλωσορίζεις τον Νοέμβριο με αισιοδοξία, δημιουργική διάθεση και χαρές που προέρχονται από τον έρωτα, τα παιδιά ή ένα προσωπικό σου σχέδιο. Η Πανσέληνος στις 5/11 στον Ταύρο φέρνει ολοκλήρωση και ικανοποίηση σε μια επιθυμία σου, ενώ μπορεί να αναζωπυρώσει επαφή με φίλο ή συνεργάτη από το παρελθόν ή να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις ένα σχέδιο που ξαναβρίσκει έμπνευση και στήριξη.

Από τις 6 έως τις 30/11 η Αφροδίτη από τον Σκορπιό σε ευεργετεί σε όλους τους τομείς που αφορούν τη χαρά της ζωής: αγάπη, φλερτ, διασκέδαση, επιχειρηματικά πλάνα και καλλιτεχνική έκφραση. Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στο ίδιο ζώδιο, με τη συμμετοχή του Ουρανού, φέρνει απρόοπτες αλλά ευχάριστες εξελίξεις — μια νέα σχέση, ένα δημιουργικό έργο, μία έκπληξη από το παιδί σου είναι πιθανά δώρα αυτής της περιόδου.

Ο Άρης από τον Τοξότη σε κρατά σε εγρήγορση στην καθημερινότητα, με πολλές υποχρεώσεις και ανάγκη για οργάνωση. Είναι ο ιδανικός μήνας για να ξεκινήσεις άσκηση, να φροντίσεις το σώμα και την ψυχολογία σου – το σκεφτόσουν εδώ και καιρό όλο το καθυστερούσες-!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με τον Ερμή ανάδρομο (10–30/11), φρόντισε το πρόγραμμά σου και το κατοικίδιο, καθώς μπορεί να υπάρχουν αλλαγές ή καθυστερήσεις. Προς το τέλος του μήνα, ένας έρωτας από το παρελθόν επανεμφανίζεται — και αυτή τη φορά σε συγκινεί βαθιά.

Λέων – Νοέμβριος 2025: Ξαφνικές Αλλαγές ζωής

Ο Νοέμβριος ξεκινά με διάθεση για συναισθηματική σταθερότητα και εσωτερική αρμονία, αγαπημένε Λέοντα. Η Πανσέληνος στις 5/11 στον Ταύρο φέρνει ένα καθοριστικό κλείσιμο κύκλου στα επαγγελματικά ή σε μία κατάσταση που αφορά την καριέρα και την οικογένεια. Είναι ώρα να δεις πού πραγματικά θέλεις να ριζώσεις και ποια κατεύθυνση υπηρετεί τις αξίες σου.

Ο Άρης από τον Τοξότη, από τις 4/11, σε ενισχύει δυναμικά σε θέματα έρωτα, παιδιών και δημιουργικότητας. Νιώθεις πιο σίγουρος, πιο εκφραστικός, πιο έτοιμος να ζήσεις με πάθος και να αναδείξεις τα ταλέντα σου. Το Νοέμβριο λοιπόν υπάρχουν οι εξελίξεις που σε ενεργοποιούν θετικά στα αισθηματικά ή τουλάχιστον κινητοποιείσαι και διασκεδάζεις πολύ περισσότερο! Από τις 6/11, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, βελτιώνεις το σπίτι, τις σχέσεις με την οικογένεια και ξυπνά μέσα σου η νοσταλγία. Μπορεί να υπάρξουν τρυφερές στιγμές αλλά και συγκινήσεις που σε φέρνουν πιο κοντά στους δικούς σου ανθρώπους.

Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στον Σκορπιό φέρνει νέο ξεκίνημα στην οικογενειακή ζωή , την κατοικία ή ακόμα και στα επαγγελματικά! Ίσως μια μετακόμιση , ανακαίνιση ή μία αλλαγή κατεύθυνσης έρχεται ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένεις!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Ερμής θα κινείται φαινομενικά ανάδρομος από τις 10-20 Νοεμβρίου αναθεωρείς σχέδια, επιθυμίες και έχεις επικοινωνία με άτομο από το ερωτικό παρελθόν! Το διάστημα από τις 20-30 Νοεμβρίου προσοχή σε συζητήσεις με οικεία πρόσωπα, αλλά και σε βλάβες στο χώρο του σπιτιού!

Παρθένος: «Ο Μήνας της Εγρήγορσης και των Αναθεωρήσεων!»

Παρθένε μου, ο Νοέμβριος σε κρατά σε συνεχή κίνηση! Είναι ένας μήνας έντασης, αποφάσεων και απρόσμενων εξελίξεων που θα σε αναγκάσουν να δράσεις, αλλά και να επανεξετάσεις προτεραιότητες. Από τις 4/11, ο Άρης στον Τοξότη φέρνει αναστάτωση σε θέματα σπιτιού και οικογένειας — ίσως υπάρξουν μικρές εντάσεις, όμως σου δίνει και ώθηση να λύσεις πρακτικά ζητήματα που σε πιέζουν.

Η Αφροδίτη έως τις 6/11 από τον Ζυγό βελτιώνει τα οικονομικά και φέρνει σταθερότητα. Από τις 6/11 περνά στον Σκορπιό, ενισχύοντας τις ερωτικές επικοινωνίες, τη δημιουργικότητα και τις κοντινές μετακινήσεις. Η Πανσέληνος στις 5/11 σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις σε μια σχέση ή συνεργασία, ενώ η Νέα Σελήνη στις 20/11 στον Σκορπιό, σε όψη με τον Ουρανό, φέρνει ξαφνικά νέα, προτάσεις και νέες γνωριμίες που σε ανανεώνουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο κυβερνήτης σου Ερμής κινείται ανάδρομα (10–30/11): από 10–19/11 δώσε προσοχή σε οικογενειακά ζητήματα και μικροπαρεξηγήσεις, ενώ από 20–30/11 επανέρχονται άτομα ή θέματα του παρελθόντος — και ίσως λάβεις μήνυμα που δεν περίμενες!

Ζυγός: «Ο Μήνας του Έρωτα, των Αποφάσεων και των Οικονομικών Προκλήσεων!»

Αγαπητέ μου Ζυγέ, ο Νοέμβριος σε υποδέχεται με μια ευνοϊκή ενέργεια αλλά και ανάγκη για προσοχή. Έως τις 6/11, η Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε κάνει ελκυστικό/ή, φέρνοντας έρωτα, διασκέδαση και ευκαιρίες για ανανέωση.

Από τις 6/11, η Αφροδίτη στον Σκορπιό βελτιώνει τα οικονομικά σου (πιθανή αύξηση εσόδων), αλλά παράλληλα αυξάνει τις επιθυμίες σου. Προσοχή στη διαχείριση, καθώς ο μήνας είναι άστατος και πρέπει να αποφύγεις τις άσκοπες αγορές.

Ο Άρης στον Τοξότη φέρνει εξελίξεις σε έγγραφα, μετακινήσεις και επικοινωνία. Είναι μήνας αποφάσεων και εγρήγορσης, παίρνεις πρωτοβουλίες και τα λες έξω από τα δόντια. Τα φεγγάρια του μήνα κλείνουν εκκρεμότητες σε σχέσεις και οικονομικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Ανάδρομος Ερμής απαιτεί αυξημένη προσοχή:10-19/11: Πες όχι σε υπογραφές εγγράφων. Μην βιάζεσαι να μιλήσεις, σκέψου διπλά. Προσοχή στο μεταφορικό μέσο. Πιθανές επικοινωνίες με άτομα του χτες.20-30/11: Καθυστερήσεις σε οικονομικά. Απέφυγε την υπογραφή οικονομικών εγγράφων ή νέες δεσμεύσεις. Επανεξέτασε τον προϋπολογισμό σου.

Σκορπιός: «Ο Μήνας της Μεταμόρφωσης και των Οικονομικών Προκλήσεων!»

Αγαπητέ Σκορπιέ, ο Νοέμβριος είναι ένας κομβικός μήνας γεμάτος εξελίξεις, όπου πολλά θα αλλάξουν στη ζωή σου, ειδικά στις σχέσεις σου. Αξιοποίησε τη γοητεία σου, αλλά διαχειρίσου με σύνεση τα οικονομικά σου!

Η Πανσέληνος στις 5/11 στον Ταύρο φέρνει τελικές εξελίξεις και ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Οι αλλαγές που κάνεις είναι για καλό, καθώς πλέον βλέπεις καθαρά τι σε εξυπηρετεί.

Από τις 6/11, η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σου! Η γοητεία σου εκτοξεύεται, νιώθεις πιο σίγουρος για τον εαυτό σου, είναι η κατάλληλη περίοδος για ανανέωση και έρωτα. Ειδικά από τις 20/11 με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου, να αναμένεις ότι εντελώς αιφνίδια, γυρνάς μία νέα σελίδα στην προσωπική σου ζωή!

Ο Άρης στον Τοξότη από τις 4/11 επηρεάζει άμεσα τον οικονομικό σου τομέα. Προσοχή στα οικονομικά, καθώς η βιασύνη σου θα είναι έντονη και μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητικές δαπάνες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Ανάδρομος Ερμής απαιτεί αυξημένη προσοχή: 10-19/11: Πες όχι στα παρορμητικά έξοδα. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στα οικονομικά. Απόφυγε να δανείσεις ή να δανειστείς χρήματα. 20-30/11 Αλλάζεις τρόπο σκέψης, νοσταλγείς, μετανιώνεις και αναθεωρείς αποφάσεις. Προσοχή στην οδήγηση και απέφυγε τις επικοινωνιακές γκάφες λόγω βιασύνης ή παρεξήγησης.

Τοξότης: «Η Ενεργοποίηση των Στόχων και ο Απολογισμός!»

Αγαπητέ Τοξότη, ο Νοέμβριος δεν θα περάσει απαρατήρητος, καθώς σε ενεργοποιεί να βάλεις μπροστά τόσο θέματα του παρελθόντος όσο και του παρόντος. Με τον Άρη στο ζώδιό σου από τις 4/11, αποκτάς τεράστια ενέργεια, αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία. Είναι η στιγμή σου να δράσεις, αλλά πρόσεχε την παρορμητικότητα και τον βιαστικό λόγο.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό έως τις 6/11 ευνοεί τις φιλίες, το φλερτ και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Από τις 6/11 περνά στον Σκορπιό, φέρνοντας έντονα συναισθήματα και ίσως μυστικές επαφές ή ανάγκη για απομόνωση.

Η Πανσέληνος στον Ταύρο στις 5/11 φέρνει τελικές εξελίξεις σε θέματα εργασίας . Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στον Σκορπιό σηματοδοτεί την αρχή ενός κύκλου απολογισμού και πνευματικής ανανέωσης, κλείνοντας εκκρεμότητες και προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα νέο ξεκίνημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Ερμής κινείται ανάδρομος (10-29/11) στο ζώδιό σου. Μην βιάζεσαι καθόλου σε επικοινωνίες, μετακινήσεις και συζητήσεις. Πρόσεχε μη πέσεις σε λάθη! Το διάστημα 20-30/11 φέρνει έντονη νοσταλγία, ανάγκη για αποκαλύψεις και βαθύ απολογισμό!

Αιγόκερως: «Ο Μήνας της Παρασκηνιακής Δράσης και των Αιφνίδιων Αλλαγών!»

Αγαπητέ Αιγόκερε, ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας γεμάτος εκπλήξεις, αλλαγές και ανανέωση, αλλά και αρκετή κούραση.

Έως τις 6/11, η Αφροδίτη στον Ζυγό βελτιώνει την καριέρα και την κοινωνική σου εικόνα. Ωστόσο, μπορεί να φέρει διαφωνίες για οικονομικά με συνεργάτες – μη λειτουργείς επιπόλαια σε αυτά τα θέματα.

Από τις 6/11, η Αφροδίτη στον Σκορπιό στρέφει το ενδιαφέρον σου στους φίλους και στους κοινωνικούς σου στόχους.

Ο Άρης στον Τοξότη από τις 4/11 σε σπρώχνει σε παρασκηνιακή δράση. Μπορεί να βοηθάς, να υποστηρίζεις και να τρέχεις για όλους, αλλά πρέπει να προστατέψεις την ενέργειά σου και να κινηθείς πιο μυστικά για να περιφρουρήσεις τον εαυτό σου και τα δικαιώματά σου!

Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στον Σκορπιό, με τη συμμετοχή του Ουρανού, φέρνει αιφνίδιες εξελίξεις και απροσδόκητα νέα από τον κύκλο των φίλων σου ή σχετικά με τους στόχους σου, μία νέα γνωριμία είναι πολύ πιθανή!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Ερμής κινείται ανάδρομος (10-29/11) στον Τοξότη. Αυτό μπορεί να φέρει αποκαλύψεις μυστικών. Διαφύλαξε ότι πρέπει, ώστε να μη μπλεχτείς σε κουτσομπολιά. Το διάστημα 20-30/11 φέρνει επικοινωνίες με άτομα του παρελθόντος (παλιούς φίλους, συνεργάτες), δίνοντάς σου την ευκαιρία να κλείσεις εκκρεμότητες.

Υδροχόος: «Ο Μήνας των Αιφνίδιων Ανατροπών και της Κοινωνικής Προβολής!»

Ο Νοέμβριος φέρνει καταιγισμό εξελίξεων για εσένα, Υδροχόε μου! Ο κυβερνήτης σου, ο Ουρανός, επιστρέφει στον Ταύρο στις 8/11 και έως τον Απρίλιο του 2026 σε ωθεί σε βαθιές αλλαγές που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή την επαγγελματική σου βάση. Απρόοπτα γεγονότα μπορεί να σε βγάλουν από τη ρουτίνα, όμως μακροπρόθεσμα θα σε οδηγήσουν σε έναν πιο αυθεντικό τρόπο ζωής.

Από τις 6/11 η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και σου ανοίγει δρόμους για επαγγελματική προβολή, αναγνώριση και κοινωνική άνοδο. Μπορεί να λάβεις στήριξη ή προσφορά που σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Παράλληλα, ο Άρης από τον Τοξότη σε ωθεί να κοινωνικοποιηθείς, να κάνεις νέες γνωριμίες, να συμμετάσχεις σε ομαδικές δραστηριότητες και να θέσεις νέους στόχους.

Η Πανσέληνος στις 5/11 στον Ταύρο σε βοηθά να τακτοποιήσεις οικογενειακές και οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ η Νέα Σελήνη στις 20/11 στο Σκορπιό φέρνει ξαφνικές ανατροπές στην καριέρα ή στο σπίτι — γεγονότα που αλλάζουν πορεία ζωής, ανοίγοντας μια νέα προοπτική εξέλιξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με τον Ερμή ανάδρομο από 10–30/11, απόφυγε καθοριστικές αποφάσεις στα επαγγελματικά και κράτησε επιφυλάξεις σε υποσχέσεις. Αναμένονται επαφές με φίλους ή συνεργάτες από το παρελθόν που σε βοηθούν να θυμηθείς παλιές, αληθινές επιθυμίες.

Ιχθύς: «Ο Μήνας της Επαγγελματικής Εξέλιξης και των Νέων Κατευθύνσεων!»

Ο Νοέμβριος σε βρίσκει σε εγρήγορση, αγαπημένε Ιχθύ. Με τον Άρη από τις 4/11 να κινείται στον Τοξότη, τα επαγγελματικά σου θα εξελίσσονται σε ταχύτατους ρυθμούς· αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις την υπερκόπωση, τα νεύρα και τη βιασύνη. Η Πανσέληνος στις 5/11 στον Ταύρο σε βοηθά να βγάλεις σαφή συμπεράσματα και να πάρεις αποφάσεις που αλλάζουν την πορεία σου – ίσως κλείνει ένας κύκλος σπουδών, συμφωνιών ή επικοινωνιακών θεμάτων, δίνοντάς σου χώρο για νέα ξεκινήματα.

Έως τις 6/11, με την Αφροδίτη στον Ζυγό, ευνοούνται οικονομικά που σχετίζονται με τρίτους (τράπεζες, επιδόματα, κοινά κεφάλαια). Από τις 6/11, περνώντας στον Σκορπιό, ενεργοποιεί το πάθος, την έμπνευση και τις επικοινωνίες – πιθανό φλερτ μέσα από το διαδίκτυο ή αναθέρμανση σχέσης, αλλά και ευκαιρίες για ταξίδι ή δημιουργικό project. Η Νέα Σελήνη στις 20/11 στο Σκορπιό, σε όψη με τον Ουρανό, φέρνει απρόσμενες προτάσεις, σημαντικές γνωριμίες και αλλαγές που ανοίγουν νέους πνευματικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Ερμής κινείται ανάδρομος και απαιτεί προσοχή: 10-19/11 (Στον Τοξότη): Προσοχή σε επαγγελματικές αποφάσεις και έγγραφα! Απέφυγε την υπογραφή σημαντικών συμβολαίων.20-30/11: Φιλοσοφείς εκ νέου τη ζωή και βλέπεις αλλιώς κάποιες καταστάσεις. Προσοχή στο διαδίκτυο, σε νομικά έγγραφα και στην οργάνωση μετακινήσεων ή σχεδίων.